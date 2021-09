Moreno y Puig urgen a “taponar la hemorragia” de la financiación autonómica

España

La “alianza” entre Andalucía y la Comunitat Valenciana ha celebrado este martes su primer encuentro en Sevilla. Hasta la capital andaluza viajó el president valenciano, Ximo Puig, para presentar junto a Juanma Moreno su posición común para la reforma de la financiación autonómica. Las dos comunidades son de las más perjudicadas por el actual modelo, aprobado en 2009 y que debió reformarse en 2014. Según la liquidación de 2019 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado por Fedea, el dinero recibido por Andalucía fue de cuatro puntos por debajo de la media española. La Comunitat Valenciana, por su parte, es la que menos percibió porcentualmente -junto a Murcia- al situarse en el suelo del 94,4%. Esta diferencia respecto a la mayoría de las comunidades autónomas constituye la principal reclamación de las dos regiones, que han materializado sus demandas en un frente común político, salvando las diferencias ideológicas existentes a priori. El techo de las más beneficiadas lo marca Cantabria, cuyos ingresos se situaron 24 puntos por encima de la media, una diferencia de 29,6 respecto a Murcia y Valencia.

Los presidentes se reunieron durante dos horas en lo que han denominado “I Encuentro Andalucía-Comunitat Valenciana”, antes de comparecer ante la prensa. Moreno y Puig han traslado una declaración institucional conjunta compuesta por once puntos exponiendo el “problema de insuficiencia global” que provoca la actual financiación autonómica, porque “no se han podido mantener las coberturas de los niveles reales de prestación de los servicios”. En este sentido, cifran ese déficit en 16.400 millones de euros para todas las comunidades incluidas en el régimen común. En su escrito critican que el sistema de financiación autonómica es “discriminatorio, complejo y poco transparente”, tanto en ese régimen como en el de las comunidades forales, aún más desigual al superar “en 30 puntos porcentuales el gasto medio”. Denuncian, además, que la capacidad de las comunidades “para decidir sobre el nivel de sus ingresos se encuentra limitada” en cuanto a los grandes impuestos de los que participan. Según los cálculos de ambos gobiernos, esa “falta de capacidad normativa en imposición indirecta” ha supuesto una merma de los ingresos de 72.400 millones de euros entre 2010 y 2018 (11.400 de ellos en el último ejercicio). La declaración incide el maltrato histórico a Andalucía y la Comunitat Valenciana, con “un gasto público por habitante inferior a la media” en los servicios públicos fundamentales. En este sentido, responsabilizan a la “insuficiencia financiera” de que el endeudamiento de las comunidades haya tenido un incremento de 190.000 millones de euros entre 2007 y 2015, más acusada en estas dos regiones. Para compensarlo de manera estructural apuntan a mejorar la “capacidad tributaria” autonómica, con especial atención en el ámbito medioambiental, aunque los dos presidentes se han apresurado a negar que vayan a crear nuevos impuestos en este sentido.

El trabajo desarrollado por ambos equipos ha cristalizado en la propuesta de crear un Fondo Transitorio de Compensación “con carácter urgente” para completar el dinero de menos que reciben, mientras se resuelve el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. Según la “estimación inicial” traslada por Moreno, deberían destinarse “al menos 1.700 millones para taponar la hemorragia” financiera que “sufren” ambas comunidades y Murcia, una cifra que se podría ir ampliando para cubrir a otras regiones infrafinanciadas, según ha puntualizado. “No se resta a los españoles que viven en otros territorios, sino que se suma a los que recibimos por debajo de la media”, ha remarcado al ser cuestionado sobre de dónde saldrá ese dinero extra. “No estamos bien financiadas. En su conjunto las comunidades no están bien financiadas -ha lamentado-. Algunas estamos peor tratadas y eso significa que en términos de progreso y competitividad estamos en desventaja”. En este sentido, ha dado un dato: cada andaluz recibe 110 euros menos de media que el resto de los españoles. Por su parte, Puig ha señalado que ese fondo “debe ser transitorio” y debe buscarse “una solución estructural”. Respecto a la inusual confluencia de dos presidentes autonómicos de distinto signo político, PP y PSOE, el president valenciano ha señalado que “hemos intentado forjar una alianza de cooperación en aquello que nos une, que nos urge, y sobre todo pensando en el bien general”. “Hoy no establecemos ningún frente, establecemos una alianza, no un frente”, ha insistido, señalando que “el problema de la financiación es el problema del Estado del Bienestar”. Por ello, ha reclamado, “suficiencia financiera” para poderlo llevar a cabo “con la dignidad que se merece”. “Pretendemos que haya suficiencia financiera y al mismo tiempo equidad”, así como “igualdad entre personas y singularidad entre territorios”.