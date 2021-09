De la Torre sella la estabilidad del Ayuntamiento de Málaga con Cassá

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, firmó hoy un acuerdo “de estabilidad” con el concejal independiente Juan Cassá, otrora portavoz de Ciudadanos en el consistorio que, según el regidor “responde a esos objetivos e inquietud que garantiza estabilidad en el gobierno municipal”.

De la Torre aludió al gobierno de coalición municipal para incidir en que el documento, “lo perfecciona; hay una actualización, una reafirmación de los temas”.

En este sentido, defendió la necesidad de garantizar “que la ciudad vaya en una línea ascendente como ha ido en los últimos tiempos” en ámbitos como la cultura, lo tecnológico o el turismo de calidad, , sensible desde el punto de vista ambiental, y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros.

El regidor, que compareció en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento junto a Cassá, quiso dejar claro que el respaldo del exedil naranja no compromete el pacto de gobierno con el que fuera su partido, del que está al corriente su actual portavoz, Noelia Losada, al subrayar que “está inspirado en el acuerdo de gobierno de coalición, no lo contradice, lo respeta, es más garantiza que los objetivos sean claridad”.

Por su parte, Cassá recordó que “siempre he estado de acuerdo en los grandes proyectos de ciudad” y, a partir de ahora, pese a no integrarse en el ejecutivo local “aportaré un poco más en la gestión del día a día” a partir de tener “mayor visualización y presencia dentro de la vida municipal”.

“Aspiro a seguir en política, sí”, admitió el edil para asegurar que “no tengo cerrado ningún tipo de acuerdo ni he pensado en ellos; sí que me gustaría seguir en política pero el cómo y el cuando se verá dentro de dos años”.

No obstante, quiso dejar claro que no entra a formar parte del equipo de gobierno porque “no quiere Cs, y tanto PP como yo entendemos que esa situación puede no generar estabilidad y nos alejamos. Nuestra obsesión es dar estabilidad y seguridad”.

El edil abandonó en mayo de 2020 la formación naranja, de la que llegó a ser candidato a la Alcaldía en las elecciones de 2015, y por la que se le designó diputado provincial en la Diputación de Málaga, al argumentar que “ya no comparto sus principios”.

No obstante, decidió materializar su pase al grupo de no adscritos, tanto en el consistorio como en la Diputación Provincial “por coherencia personal”.