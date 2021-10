La «danza invisible» de Moreno al frente de las arenas movedizas del PP andaluz

Con un «Tú lo has querido» de Rajoy empezó oficialmente todo. En realidad, los movimientos venían de atrás, incluyendo cuando Moreno negaba sus aspiraciones. Entonces, el cospedalismo movía sus hilos para que el ahora próximo candidato a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, fuera el cabeza de lista para las elecciones andaluzas y presidente de los populares en Andalucía, un partido en shock después de lograr el mejor resultado de su historia –50 diputados– y no poder gobernar. La situación del PP-A en esas fechas se resumía en la mirada por entonces perdida de Javier Arenas, para la historia el creador del partido en Andalucía y el hombre que no pudo gobernar. El sorayismo, al fin, se impuso y –en tiempos en los que aún no se estilaban las primarias de hoy día– señaló a Juan Manuel Moreno Bonilla, que era secretario de Estado. Siete años años después, tras llegar a San Telmo paradójicamente perdiendo 300.000 votos e igualando el peor resultado del PP-A, Juanma Moreno es el líder indiscutible y casi indiscutido del centro derecha en la región, barón autonómico, con un estilo reconocible y con prácticamente una única trinchera abierta en Sevilla, ahora en tregua tras el beneplácito a la elección de Sanz para el asalto a la sede vacante –con Espadas en la lucha autonómica– de la Plaza Nueva.

Mariano Rajoy y Juanma Moreno

Siete años después, Moreno es el líder indiscutible y ha alejado el miedo a la derecha en Andalucía

Moreno (1/05/1970), hijo de emigrantes andaluces en Cataluña pero criado en Málaga, aterrizó de nuevo en Andalucía –tras una fulgurante carrera: afiliación al PP con 19 años después de un mitin de Aznar, concejal en Málaga, parlamentario andaluz, diputado y secretario de Estado– bajo la alargada sombra de Arenas. «Influye cero en Andalucía, porque yo no le consulto nada» , llegó a decir Moreno. Su primer propósito público fue que se le llamara Juanma. De ahí también que la oposición insista con el Moreno Bonilla como coletilla. Las arenas movedizas del PP-A desaparecieron del todo con la llegada al poder en la Junta, donde Moreno conformó un Gobierno guardando los equilibrios y con una parcela en Cultura para los arenistas y con el estajanovista Antonio Sanz como viceconsejero en Presidencia. La presunta falta de carisma que se le atribuía a Moreno también desapareció de súbito con el poder, que, como reza el adagio, desgasta pero principalmente a quien no lo ostenta. La tarea de Moreno no era sencilla, Arenas fue al PP-A lo que Felipe González al PSOE nacional. Moreno ha mantenido al PP-A centrado en la época reciente más convulsa en cuanto a extremos políticos. Ha mantenido un rumbo fijo y, si bien ha tenido que pactar con Vox como socio parlamentario, ha salido indemne de cualquier relación con la llamada foto de Colón. El líder del PP-A ha ido sumando adeptos desde una templanza no falta de carácter. Curiosamente, en la habilidad para el arte del status quo, el talante, incluso en la oposición con el Gobierno central, a quien más recuerda Moreno, entre los anteriores inquilinos de San Telmo, es a Chaves. Como anécdota, recientemente en la visita a un hospital sevillano hasta confundieron a Moreno con el dirigente que gobernó 19 años. En el propio PSOE lo saben y se tientan la ropa por ello. De ahí, en parte también, que el perfil elegido para hacer frente a Moreno sea el de Espadas, de talante similar. El equipo de comunicación de Moreno ha encontrado además el difícil equilibrio de la cercanía real a los ciudadanos sin caer en el populismo.

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el presidente de honor del PP andaluz, Javier Arenas

Quien le conoce le define como tenaz y humilde. Sólo Sevilla –en cuyo corazón, como escribió Aquilino Duque, mora una sierpe– ha discutido en parte a Moreno. En el congreso provincial, Virginia Pérez se hizo fuerte aprovechando las aristas de Génova y el candidato del Regional acabó perdiendo, pese a la apuesta del presidente. La herida parece cerrada con la aceptación de José Luis Sanz como alcaldable para la capital. Tanto en la calle San Fernando como en Génova hacen como que perdonan, pero no olvidan. En San Telmo los asuntos orgánicos son de alta sensibilidad.