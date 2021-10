Detenida una mujer en Dos Hermanas (Sevilla) tras más de cien días de incumplimientos graves del régimen de visitas

Arresto en el ámbito familiar en el marco de una separación. La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Dos Hermanas a una mujer por un presunto delito de sustracción de menores. La madre alegaba para no cumplir el régimen de visitas que los menores estaban enfermos, incumpliendo de esta forma el régimen de visitas establecido.

La investigación arrancó tras la denuncia interpuesta por el padre de los menores en la Comisaria de Dos Hermanas el 15 de septiembre y en la que refería el retirado incumpliendo del régimen de visitas por parte de la madre de los menores desde el pasado día 30 de mayo, según informó la Jefatura de la Policía Nacional en Andalucía Occidental.

El Cuerpo informó de que “a pesar de tener por sentencia judicial un régimen de visitas estipulado para ver a sus hijos” el padre “no tenía contacto alguno con sus ellos ni razón de su paradero”.

Según la investigación realizada por la UFAM de la Comisaria Local de Dos Hermanas, “la madre había anulado cualquier contacto con el padre de los menores, alegando sistemáticamente que los mismos se encontraban enfermos para no hacer entrega de los mismos al padre, por lo que los dos hijos no acudían al colegio los días que el progenitor debía recogerlos para impedir el contacto con los mismos”. Se pudieron recabar informes médicos que detallaban que los menores precisaban asistencia sanitaria, ambos por idénticas patologías cada martes, día previo a la recogida por parte del progenitor, sin embargo los facultativos no detectaban en sus exploraciones las afecciones que la madre supuestamente argumentaba, tratándose de asistencias instrumentalizadas para privar al padre del derecho reconocido en sentencia judicial.

La misma situación se produjo en los periodos vacacionales, aduciendo la progenitora, las mismas excusas para evitar que los dos menores fueran recogidos por el padre. La madre de los menores fue detenida y puesta a disposición judicial, restableciéndose el régimen de visitas tras intervención policial.