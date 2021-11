La Junta propondrá el pasaporte Covid para el ocio nocturno, hospitales y eventos

El Gobierno andaluz llevará al próximo comité de expertos que se reúne el viernes la propuesta de que se pida el pasaporte covid de vacunación en un listado de lugares que incluyen el ocio nocturno, las actividades culturales, deportivas, las residencias o los hospitales. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado en rueda de prensa que esas serán las propuestas de la Junta, pero que serán los expertos los que decidan “qué línea y por dónde empezamos”. Pero más allá de los nuevos usos del pasaporte Covid, para Navidad no se esperan otras restricciones en el ámbito socio económico. Aguirre ha descartado restricciones de aforos y horarios, ya que “Andalucía sigue en nivel cero de alerta”.

Aunque la incidencia acumulada esté en constante subida, ésta es sostenida. Hoy se han notificado 424 contagios de forma que la incidencia acumulada a 14 días ya se sitúa en los 73,26 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante pese a esta escalada de contagios, la presión asistencial no se ve afectada. Los pacientes Covid ocupan el 1,45% del total de las camas hospitalarias y el 2,75% de las camas UCI, así que la presión hospitalaria es baja o muy baja, muy lejos todavía de la registrada en la anterior oleada.

Aguirre ha reconocido, sin embargo, que la presión asistencial ascenderá lentamente. Por ello ha llamado al medio millón de andaluces que no están vacunados a que acudan a inmunizarse y también ha recordado la importancia de que los colectivos vulnerables refuercen su protección con las terceras dosis. En este sentido ha recodado que ayer empezó el proceso de refuerzo en mayores de 65 y que el 40% de los mayores de 70 todavía no se han puesto este tercer pinchazo. “es muy importante que esta franja se vacune, en las neveras las vacunas no hacen efecto″, ha insistido el consejero de Salud.

Aguirre ha repetido que la vacunación es la única herramienta para hacer frente a a pandemia, de ahí que apueste por fomentarla prohibiendo ciertas actividades a los que no dispongan del certificado de vacunación. Ya son varias las comunidades las que han extendido los usos de este certificado, más allá de un mero facilitador de la movillidad. No obstante, la Justicia ha tumbado en varias ocasiones las decisiones de las comunidades, como recientemente ha pasado en el País Vasco Allí, el Tribunal Superior de Justicia ha denegado el uso del pasaporte Covid para el ocio nocturno y anteriormente, el TSJ de Andalucia lo echó para atrás en agosto alegando que entonces no todo el conjunto de la población tenía acceso a la vacunación. En esta ocasión, Aguirre considera que el TSJA le dará la razón ya ue la vacunación está garantizada para el total de los ciudadanos.

Debido a las diferentes posturas de la Justicia en este asunto, el consejero de Salud de Andalucía ha reclamado a la Ministra de Sanidad, Carolina Darías, que legisle al respecto. “Hemos pedido en el pleno del Consejo Interterritorial que regule el uso del pasaporte Covid para no estar al arbitrio de los tribunales y tener una pauta coordinada”, ha afirmado Aguirre que ha planteado incluso a Darias que elabore una Ley de Pandemias co los que tener recursos jurídicos para abordar los diferentes hitos.