Dos heridos tras la caída de una rama de un árbol en Sevilla

Dos personas han resultado heridas, una de gravedad, tras caerles encima la rama de un árbol de grandes dimensiones cuando se encontraban en la Alameda de Hércules de Sevilla esta madrugada.

Según han informado a EFE Emergencias Sevilla y el 112, poco antes de la una de la madrugada se recibió el aviso de que una rama de un árbol de unos diez metros de altura había caído sobre dos personas en la citada zona de la capital sevillana.

Al lugar del suceso fue enviado un dispositivo de bomberos, sanitarios y Policía Local, que, tras valorar a los heridos, comprobaron que una persona de 29 años estaba herida leve, pero era necesario el traslado al hospital Virgen Macarena de otra, de 31.

Una vez evacuada, efectivos de Parques y Jardines del Ayuntamiento se encargaron de limpiar la zona y prevenir sucesos similares.