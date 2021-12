Teresa Rodríguez echa en falta “el eco del mensaje de Yolanda Díaz” tras un primer contacto con Unidas Podemos Andalucía

La portavoz de Adelante Andalucía y diputada no adscrita en el Parlamento, Teresa Rodríguez, ha desvelado este miércoles que ha mantenido una conversación con la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, dentro de la ronda de diálogo anunciada por Unidas Podemos para impulsar un “frente amplio” de cara a las próximas elecciones autonómicas en la que ha echado en falta el “eco del mensaje” de dirigentes como Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García o Mónica Oltra que promueven una iniciativa similar a nivel nacional.

En una publicación en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, Rodríguez anuncia que ha mantenido este miércoles una “conversación cordial y positiva” con Martina Velarde “a instancia suya” en la que la invitaban a “participar en la ronda de diálogo que anunciaron en torno al 4D desde Unidas Podemos”.

La líder de Anticapitalistas en Andalucía relata que ha trasladado a Velarde que “existe, como ella misma sabe, una iniciativa de mediación neutral y discreta por parte de algunos compañeros de la sociedad civil andaluza para favorecer una mesa de diálogo y buscar vías de cooperación frente al avance y consolidación de las derechas en Andalucía, lo mínimo, al menos, un pacto de no agresión para no facilitar el camino a la extrema derecha”.

“Cuando la voluntad de diálogo es sincera y desea conseguir objetivos reales se materializa en iniciativas discretas que generan confianza y no titulares”, advierte a continuación Teresa Rodríguez, que garantiza que “en Adelante Andalucía no vamos a estar en la batalla del relato” porque “tenemos demasiadas cosas que hacer como para entretenernos en eso, la gente está pasando fatiga con los precios de la luz, con los recortes en sanidad, con los alquileres impagables o con el paro que nos sigue asfixiando como una soga”.

En este sentido, la líder de Adelante Andalucía asegura haber trasladado a Velarde que su formación está decidida a “no perder más tiempo para ponernos a construir la herramienta política de obediencia andaluza más precisa para los intereses de nuestro pueblo” y a “poner nuestra tierra por encima de las siglas”. “Estamos decididas a hablar pero con nuestra propia voz, en nuestra propia lengua natural, en andaluz, en todas partes, en Sevilla, en Madrid, en Bruselas y en el mundo entero”, subraya.

“No pospondremos más esa batalla, como no la pospusieron las feministas cuando desde la izquierda se les decía constantemente que no es el momento o que vuestra lucha divide a la clase trabajadora y favorece a la derecha”, subraya Rodríguez, que se ofrece a “colaborar frente a las derechas, pero con sinceridad y confianza, no con titulares”, para lo que pide “respetar la iniciativa de los mediadores” y “evitar todo lo que se pueda interpretar como una opa hostil”.

“La unidad no es quedarse uno solo, la unidad real es la que reconoce la pluralidad y la respeta y protege. Ese eco del mensaje de Yolanda Díaz, de Ada Colau, de Mónica García, de Mónica Oltra o de Fátima Hamed aún no lo hemos escuchado en las voces de las direcciones de Unidas Podemos en Andalucía”, lamenta Teresa Rodríguez, que comparte con esa iniciativa que “somos mejores cuando como somos diversas” y “nuestro pueblo merece la mejor versión de nosotras mismas”.