Una Semana Santa y Feria en Sevilla como si no hubiera covid-19

La Semana Santa y la Feria de Sevilla se celebrarán como si no hubiera rastro de la pandemia de la Covid-19. Esa es la intención del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien desde que asumió el cargo hace solo dos semanas, ha defendido que las fiestas de la primavera sevillana vuelvan a su forma habitual, sin restricciones para asistir, ni cambios de recorrido en las cofradías o limitaciones de aforo en las casetas del recinto ferial. Así lo ha reiterado este viernes en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, contestando a la propuesta lanzada por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, de emular lo ensayado durante las cabalgatas de Reyes, entendiendo que cambiar los recorridos en el caso de la Semana Santa de Sevilla sería “desnaturalizarla”.

Muñoz considera “bastante complicado” modificar unos itinerarios escrupulosamente ajustados para hacer pasar los cortejos por avenidas más grandes, tal como se ha hecho con las cabalgatas de los Reyes Magos para intentar evitar las aglomeraciones en plena sexta ola de contagios por Ómicron. El alcalde lo justifica asegurando que la “trama urbana” de la ciudad en comparación con otras grandes capitales, como Málaga, dificulta la aplicación de esa propuesta, ya que las cofradías salen de sus templos en Sevilla con el fin de llegar hasta el centro para hacer estación de penitencia a la Catedral.

En el mismo sentido, y aludiendo a la celebración de la Feria de Abril, Muñoz ha señalado que “imagina” una fiesta “como es o no me la imagino”, sin restricciones que supongan cambios en la manera de disfrutarla. “Cualquier otra cosa sería una mala copia”, aunque reconociendo que será la evolución de la pandemia la que determine finalmente si se celebran o no. Sí ha quedado claro que si lo hacen, recuperarán el formato tradicional precovid.

No obstante, el alcalde se ha mostrado “optimista” sobre la posibilidad de recuperar ambas fiestas en 2022, después de dos años sin procesiones ni Feria. “Pienso que el escenario tiene que ser terriblemente negro como para tomar una decisión tan drástica como la suspensión”, ha apostillado Muñoz, para el que “no está en mi mente” una situación como ésa.