Macarena Olona: «El Gobierno de San Telmo será con Vox o no será»

Vox insiste: «El próximo Gobierno de San Telmo será con Vox o no será». La frase de Macarena Olona, reiterada en Onda Cero Granada, cobra relevancia en tanto la diputada del partido de Abascal por la provincia granadina se viene postulando como posible candidata a la Junta y en relación a los últimos sondeos en Castilla y León en los que el apoyo de Vox al PP aparece como necesario.

Olona defendió que ha realizado más de 9.000 intervenciones en el Congreso, tras publicarse que no ha realizado ninguna pregunta oral sobre Granada, aunque sí escritas. «Todo lo que se me vea en Granada será poco», añadió, recordando su presencia en el Corpus y el Día de la Toma. Olona pronosticó que Vox «irrumpirá con más fuerza en el Parlamento andaluz de lo que pronostica cualquier encuesta». «El próximo Gobierno en San Telmo será con Vox o no será: si los escaños de Vox son necesarios para conformar Gobierno, nadie puede pretender que nuestros votantes depositen su voto y que no valga absolutamente para nada», señaló.

De su lado, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, desde Nerva (Huelva), pidió a Juanma Moreno que «no engañe» al municipio: «No hay alternativa al vertedero». Gavira visitó las instalaciones del vertedero, el cual, recordó, surgió con el PSOE estando en el Ayuntamiento de Nerva y también en la Junta de Andalucía, y estando en el Gobierno de España el Partido Popular.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en Nerva (Huelva).

“La realidad es que las empresas de Andalucía generan residuos y los residuos hay que depositarlos en algún lado. De momento no tenemos alternativa al vertedero de Nerva porque las administraciones no se han puesto de acuerdo”, señaló, según recogió Efe.