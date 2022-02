Aumenta “el bloqueo” en el Parlamento andaluz: Vox rechaza la norma de economía circular, que dependerá del PSOE

Aumenta “el bloqueo” en el Parlamento con la negativa de Vox a la norma de economía circular que se debate este jueves. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, viene defendiendo que “no perderá un minuto” si la oposición bloquea las políticas del Gobierno andaluz. Vox ha registrado hoy en el Parlamento de Andalucía una enmienda a la totalidad con propuesta de devolución al proyecto de ley Economía Circular de la Junta, la que pasa por una de las normas estrella del Ejecutivo de PP y Cs y que pone las bases de la llamada “revolución verde” de Moreno. Vox volvió a acusar al presidente andaluz de soñar “en socialista”.

La norma queda en manos de los socialistas en el Parlamento, que también debatirá una proposición de ley del plan de regadío en Doñana. La norma cuenta con el visto bueno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con mayoría del PSOE. La norma se tramita de urgencia y puede ser el colofón a la legislatura. Del voto afirmativo de PSOE, de si hay “pinza”, según la denominación del Gobierno andaluz, o no puede depender el adelanto electoral, que también depende como guía de los resultados en las elecciones de Castilla y León. Paradójicamente, se prevé que en la jornada del miércoles el plan de regularización del regadío en Doñana salga adelante con los votos de PP, Cs y Vox y el jueves la economía circular quedará en manos de la izquierda. La “geometría variable” en su máxima expresión. Vox ha asegurado que el adelanto electoral en Andalucía se conocerá “más pronto que tarde” y ha pronosticado que el presidente, Juama Moreno, podría convocarlas en el Consejo de Gobierno posterior al 28F, el Día de Andalucía, aunque su portavoz Manuel Gavira, admite que es una “elucubración”, según recogió Efe.

El portavoz del grupo, Manuel Gavira, junto al presidente del mismo, Macario Valpuesta, y el diputado Benito Morillo, según informó Vox, acudieron al registro del Parlamento para presentar la enmienda. “Nos gusta ser justos y en este proyecto de Ley hay algunas cosas que nos gustan, como por ejemplo las donaciones de alimentos. Algo que nosotros precisamente recogíamos en el acuerdo presupuestario de 2021″, avanzó Gavira. Sin embargo, a juicio del portavoz andaluz de Vox, “el resto de la ley se caracteriza por ser un canto a la agenda 2030″. El diputado gaditano explicó que dicho proyecto se centra en “los objetivos de desarrollo sostenible”, traduciéndose en “más burocracia, nuevas oficinas y más requisitos para los andaluces”.

Además, Gavira especificó que a su grupo tampoco “le gusta el tratamiento que le dan al tema del agua, hablando de circularidad del agua”, cuando para Vox lo que “Andalucía necesita son infraestructuras para que este bien tan escaso en nuestra comunidad deje de perjudicar a nuestros agricultores y ganaderos”.

El portavoz de Vox terminó de argumentar la negativa de su grupo a esta enmienda porque “implica una cesión de soberanía que Vox no comparte en ninguno de sus extremos”. “La economía circular, tal y como lo vemos en esta ley, responde a un negocio nuevo que solo beneficia a las élites, penando de requisitos a los andaluces haciéndole la vida mucho más complicada y castigando aún más a las empresas”, explicó Gavira.

Para Vox esta ley, por tanto, solo serviría para “castigar a nuestros productos con más burocracia”, mientras “los que vienen de fuera van a estar libres de todo requisito. Nosotros eso no lo podemos compartir”. Gavira finalizó su intervención aclarando que “se trata de una ley socialista y progresista. La agenda 2030 la lidera en España un comunista, no es faltar a la verdad a los andaluces. Si Moreno Bonilla quiere seguir soñando en socialista es su problema, pero Vox no podrá compartir un proyecto de ley que va en contra de los principios que nosotros defendemos”.