La Junta desliga el resultado en Castilla y León de Andalucía

Agotar la legislatura y reedición del pacto PP-Ciudadanos. Son las dos consignas que repitió el Gobierno andaluz tras la ajustada victoria de los populares en Castilla y León, lo que obligaría al partido a apoyarse en Vox para gobernar. Tanto el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, como el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, desligaron los resultados del domingo del tablero político andaluz. Marín insistió en que la comunidad autónoma «va a agotar la legislatura porque el problema de los andaluces no son unas elecciones, sino cómo se resuelve la sequía, que el sector turístico genere empleo, la sanidad, la educación y, en definitiva, los problemas que tiene la gente». Aquí no va a haber elecciones, ya lo hemos dicho, agotaremos la legislatura y seguiremos trabajando para resolver lo problemas de Andalucía, que en este momento afortunadamente crece más que el conjunto de la media nacional».

La buena sintonía que exhiben Marín y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, contrasta con las críticas que el también coordinador de Cs en Andalucía dirigió a la cúpula del PP. A juicio de Marín, «estas elecciones se convocaron en Castilla y León por parte de Casado para hacer desaparecer de la faz de la tierra a Cs y no lo ha conseguido, y también para ganar por mayoría absoluta, y tampoco lo ha conseguido». Por ello, añadió que «quien tiene que empezar a pensar lo que está haciendo, si va por el camino correcto, es Casado y PP». «Ahí están los resultados. Si me dicen que ha sido un éxito, no se lo creen ni ellos», añadió. Sin embargo, Marín no aludió al descalabro que ha sufrido el partido naranja en los comicios, logrando salvar un solo procurador.

Un posible pacto con Vox parece una opción cada vez más cercana si el PP quiere mantenerse en San Telmo. Marín cargó duramente contra el partido de Abascal asegurando que, mientras los andaluces confíen en él, «en Andalucía la extrema derecha no va a gobernar». «Los andaluces saben perfectamente cuál es el espacio de centro que ocupa Ciudadanos y que ocupo yo en el Gobierno de la Junta, que es lo que le sienta bien a Andalucía», subrayó, remarcando que «los populismos, la extrema izquierda y la extrema derecha no tienen cabida en Andalucía».

En la misma línea, Bendodo señaló la voluntad del Gobierno andaluz de agostar la legislatura, por lo que las elecciones se celebrarían «a final de año». El consejero de la Presidencia felicitó al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria. «Venía de perder las anteriores elecciones y ahora las ha ganado». Sin embargo, añadió que «entre Andalucía y Castilla y León hay bastantes miles de kilómetros, no hay clave andaluza de estas elecciones, en Andalucía todavía no tocan».

Sobre el pacto con Ciudadanos, opinó que «le ha sentado muy bien» a la comunidad autónoma y «la vocación de este Gobierno es que lo que funciona no solo se mantenga, sino que se potencie».

Vox sale reforzado de los comicios de Castilla y León, obteniendo 13 procuradores frente al único representante cosechado en la anterior convocatoria. En Andalucía, la formación sigue sin confirmar quién encabezará su lista, aunque la diputada nacional Macarena Olona no deja de hacer guiños al sur. «Noche histórica. Que descanséis. Con la satisfacción del deber cumplido. Buenas noches, Andalucía», expresó en Twitter el pasado domingo. Posteriormente, lanzó el siguiente mensaje: «Serenos en el camino. No hay un minuto que perder», dijo en alusión a la exigencia del adelanto electoral.

La izquierda, por su parte, usa como argumento el «chantaje» de Vox para cargar contra el Gobierno andaluz. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, exigió a Moreno que aclare «si está dispuesto a sentar a la ultraderecha de Vox en el Gobierno autonómico». «Si no lo niega, los votantes de centro solo podrán confiar en el PSOE para evitar la involución social, económica y democrática» de la comunidad autónoma.

A juicio de Espadas, el PP de Moreno «ya no es el centro político de Andalucía porque, a base de gobernar toda la legislatura aceptando el chantaje de Vox para seguir en San Telmo, solo ha engordado a la extrema derecha sin la que ahora no podría gobernar». Junto a ello, también desligó el resultado de la realidad andaluza. «Andalucía no es Castilla y León y la España vaciada. Andalucía está desencantada o frustrada por la ausencia aun de infraestructuras clave para su desarrollo económico».

Por su parte, Unidas Podemos instó a Moreno a «tomar nota» del resultado porque adelantar las elecciones «con fines partidistas al final puede ser penalizado por los electores». «Ahora el PP está a expensas de lo que decida la extrema derecha», subrayó.