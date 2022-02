La familia del marinero de Lepe desaparecido dice que necesita “hechos” ante “la voluntad” de retomar la búsqueda

La familia del marinero de Lepe (Huelva) desaparecido en el naufragio del buque gallego ‘Villa de Pitanxo’ frente a la isla de Terranova (Canadá) ha indicado que “hasta que no haya hechos no se creen nada” ante el anuncio que ha realizado este viernes el Gobierno de Canadá sobre su “voluntad” de retomar las búsqueda “cuando las condiciones atmosféricas lo permitan”.

“Hasta que no veamos hechos, no nos creeremos nada, ya que son muchos los comunicados que se han emitido y hasta que no veamos los buques por la zona, no creeremos nada”, ha señalado, en declaraciones a Europa Press su sobrino y portavoz de la familia, José Enrique Moreno, toda vez que ha indicado que “muchas veces lo hacen para quedar bien y luego, nada”, por lo que, ha reiterado, “no nos creeremos nada hasta que no veamos los buques por la zona”.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes que el Gobierno canadiense ha expresado su “voluntad” de retomar la búsqueda de los marineros desaparecidos tras el naufragio del ‘Villa de Pitantxo’.

Albares habló el jueves por la noche con su homóloga canadiense, Melanie Joly, y ha recibido otros dos mensajes suyos en las últimas horas. Según ha contado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, le ha trasladado la “voluntad, en cuanto las condiciones climáticas lo permitan”, de continuar “con los esfuerzos en la medida de lo posible”.

El ministro ha subrayado que la búsqueda tuvo que suspenderse por las condiciones climáticas adversas, “con olas de más de ocho metros, visibilidad muy corta y temperaturas de 3 grados bajo cero que hacen prácticamente imposible continuar las labores de búsqueda y que incluso ponen en riesgo la vida de los equipos de rescate”.

Este anuncio llega después de que las familias de los desaparecidos hayan comenzando una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para que las autoridades canadienses reactiven la búsqueda.

Así, en la petición, argumentan que “el operativo de búsqueda ha durado 37 horas, por lo que solicitan que “se inste a Canadá” para que continúen las labores de búsqueda, y que España “participe activamente” en el rescate “con medios propios o ajenos”, así como que busquen “urgentemente” otras vías para que barcos, aviones y los operativos de rescate necesarios sean enviados o subcontratados”.