La posición del PP andaluz respecto a Casado: “Es el momento de la generosidad para anteponer los proyectos comunes a los personales”

“La situación es de mucho calado. Es el momento de la generosidad para anteponer los proyectos comunes a los personales. El PP es esencial en la democracia del país. Con un nuevo impulso volverá a recuperar el gobierno”. En estos términos se refirió el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, a la crisis institucional del PP en España. Previamente, el portavoz del PP andaluz se había sumado a la corriente de las distintas comunidades pidiendo el Congreso extraordinario. Sobre los contratos en entredicho de Díaz Ayuso, Bendodo señaló que ahora mismo “no hay nada”.

El portavoz andaluz también señaló que finalmente la reunión de los presidentes regionales del partido convocada mañana por Pablo Casado es a las 20:00 horas, por que Moreno podrá asistir tras el Pleno en el Parlamento de Andalucía. También se mostró a favor del cambio de fecha del comité fijado el lunes, Día de Andalucía.

Tras el Consejo de Gobierno en el que se aprobaron las Medallas de Andalucía, por su parte, el vicepresidente Marín, en relación a la crisis popular y una posible destitución de García Egea señaló que no entra en “decisiones de otros partidos”. “No me gustan que me digan a lo que tengo que hacer yo, no se lo voy a decir a otros”, indicó.

Sobre el pacto PP-Cs, Bendodo volvió a defender que “ha funcionado tan bien que es el último que sobrevive. Lo que funciona hay que mantenerlo y perfeccionarlo. Ojalá haya un gobierno de PP y Cs -tras las próximas elecciones- porque ha ido bien. A Andalucía le ha ido bien”, señaló.