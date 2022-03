Yolanda Díaz descarta que su proyecto político esté listo para las elecciones de Andalucía

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este jueves que “es evidente” que el “proyecto de país” que quiere impulsar “no va a llegar” a tiempo a las próximas elecciones andaluzas, pero ha ofrecido su colaboración, de cara a dichos comicios previstos para este año 2022, para aquel proyecto “igualitario, feminista, moderno” que “mejore la vida de la gente” de esta comunidad autónoma. Así lo ha trasladado la vicepresidenta en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, coincidiendo con su primera visita institucional a Andalucía desde que en enero de 2020 tomó posesión de su cargo en el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez, de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Yolanda Díaz ha indicado que estaba “deseando venir a Andalucía”, donde el Gobierno de España “ha desplegado una inversión pública sin precedentes”, en forma, por ejemplo, de “casi 400 millones de euros en políticas activas de empleo el pasado año”, o dedicando “2.549 millones” a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que “han salvado centenares de miles de empresas y millones de trabajadores”. Ha agregado que también “tenía muchas ganas de venir” a Andalucía para presentar el plan especial de empleo para la comunidad autónoma recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero “entre la gestión de la pandemia y la negociación de la reforma laboral” no había podido todavía realizar esta visita institucional.

Yolanda Díaz va a comenzar su jornada de trabajo visitando en Sevilla el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), que forma parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst), y del que ha destacado que “fue quien validó todos los equipos de protección individual de toda España” al inicio de la pandemia de Covid-19, por lo que ha agradecido la labor de “todos esos empleados públicos que han salvado vidas”.

NO PUEDE “LEVANTAR” SU PROYECTO DE PAÍS “SIN ANDALUCÍA”

La vicepresidenta ha recordado su anuncio de que “en primavera” va a “empezar un proceso de escucha” activa por España, y ha remarcado que tiene “clarísimo que, para levantar un proyecto de país como me gustaría hacer, no podemos hacerlo sin una comunidad tan importante como Andalucía”. “Por tanto, la mano tendida para Andalucía, pero ahora mismo no soy un proyecto político”, ha agregado Yolanda Díaz para apostillar, a renglón seguido, que esto “no va de suma de siglas”. “Los cambios son de mayor alcance y relieve”, y “sobre todo” lo que está haciendo es “escuchando, y por eso tenía muchas ganas de venir” a Andalucía, ha manifestado.

Según dijo, se ha dado cuenta de que “hay una parte de Andalucía que no se resigna a estar gobernada por la derecha y puede ser que también por la extrema derecha”. “Eso me lo hacen llegar con mucho cariño, que no nos resignamos a que gobiernen la derecha y la extrema derecha en el caso de que se anticipen las elecciones” en Andalucía, y a “tener un proyecto ya por fin nuevo en esta tierra”, ha comentado Yolanda Díaz. Al respecto, Yolanda Díaz ha concluido que, “siempre que podamos ayudar para un proyecto que mejore la vida de la gente, igualitario, moderno, feminista, ecologista, una Andalucía moderna, con perfil propio, ahí me van a encontrar siempre”.