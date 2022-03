Fundación Cajasol presenta una nueva edición de “Letras en Sevilla” para debatir sobre la Monarquía

La sexta edición de Letras en Sevilla, en la Fundación Cajasol del 28 al 30 de marzo, pretende que el debate monarquía-república no sea un tema tabú en España. La cuestión no es baladí, el debate está en la calle, la gente quiere hablar, expresarse y escuchar todas la opiniones y argumentos a favor y en contra.

En estas jornadas, coordinadas desde su creación por Arturo Pérez-Reverte y Jesús y Vigorra, se plantea una discusión seria, con representantes políticos, historiadores, escritores y periodistas, con argumentos fundados y sin prejuicios, sin demagogia y con voluntad esclarecedora para los participantes y las personas que asistan a las sesiones.

Este debate, latente siempre, puede estar más cerca de lo que pensamos, o no, aunque amortiguado por una regla de silencio no escrita entre intelectuales, partidos políticos y medios de comunicación no puede permanecer silenciado sine día. Por eso agradecemos el entusiasmo, la valentía y la responsabilidad de quienes se van a dar cita en Sevilla para hablar de dicha controversia: los políticos Carmen Calvo, Alfonso Guerra, Ana Pastor, Cayetana Álvarez de Toledo, Teresa Rodríguez y Juan Carlos Monedero, el director de la Real Academia y experto jurista Santiago Muñoz Machazo, los historiadores Juan Pablo Fusi, José Enrique Ruiz-Doménec y Manuel Álvarez Tardío, la escritora y documentalista francesa Luarence Debray, autora del libro “Mi rey caído” y del documental “Yo Juan Carlos I rey de España”; la escritora y periodista Ana Romero, autora de “El rey ante el espejo”; los periodistas Ignacio Peyró, Sergio Vila-Sanjuan y Jesús García Calero. Arturo Pérez-Reverte participará como impulsor y coordinador de las jornadas, junto a Jesús Vigorra, y participará en varias sesiones y en una charla con Cayetana Álvarez de Toledo

Como es costumbre de Letras en Sevilla, en todas las conferencias y ponencias habrá un turno para las intervenciones del público con preguntas a los ponentes.

Todas las actividades tendrán lugar en la sede de la Fundación Cajasol, en Sevilla, y la entrada será libre hasta completar aforo en cada sesión. Además, podrá seguirse por streaming a través del canal de YouTube de la Fundación Cajasol