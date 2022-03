El Maestranza acoge por primera vez la versión escenificada de la Ópera “Pelléas et Mélisande”

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge por primera vez la versión escenificada de la única ópera de Debussy, “Pelléas et Mélisande”, bajo la dirección musical del maestro francés Michel Plasson. Con anterioridad, en el año 2004, en el coliseo sevillano se pudo escuchar esta ópera, pero ahora regresa con la producción de la Staatsoper de Hamburgo y con la dirección de escena del director alemán Willy Decker.

Así lo explicó el director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, en una rueda de prensa a la que acudieron Michel Plasson; el repositor de la puesta en escena, Stefan Heinrichs; y los principales intérpretes de la producción como Edward Nelson, Kyle Ketelsen, Mari Eriksmoen, Javier Castañeda o Marina Pardo.

Menéndez puso en valor la puesta en marcha de una producción cuya obra “abre las puertas a la vanguardia del siglo XX con una originalidad absoluta en el tratamiento de las voces y la orquesta, siempre atento a la musicalidad y el ritmo de la palabra como vehículo para crear sensaciones”. En cuanto a la propia obra, Menéndez aseguró que “son piezas artísticas de grandísimo valor, con luces y sombras, de acción interior y profundas implicaciones psicológicas” en las que Debussy no se centra en la historia, sino en el “misterioso universo simbólico” que gira en torno a una trama que sitúa al “amor adúltero en un extraño mundo falto de confines y de realidad”.

Por su parte, Plasson quiso aprovechar la ocasión para explicar la “extraordinaria complejidad” de la obra puesto que es “muy difícil” para todo el equipo llevar a cabo una producción que incluso encuentra dificultades en su traducción. Para el maestro francés, “la lengua madre” lleva en su razón de ser “unos sentimientos” propios del idioma “difícilmente exportables”. Por ese motivo, quiso poner en valor a todo el equipo a pesar de “la complejidad de esta obra de arte inexplicable” y afirmó que “los músicos necesitan talento, pero el público también para poder comprenderla”.

El maestro Michel Plasson durante un momento de su intervención FOTO: Kiko Hurtado

Stefan Heinrichs hizo un repaso por las principales escenas que podremos disfrutar los días 22, 24 y 26 de marzo en el Teatro de la Maestranza y señaló que “con Pelléas et Mélisande llegamos al límite de lo que se puede expresar en palabras”. En este contexto, Heinrichs recordó que Debussy decía que “la música empieza donde la palabra ya no puede seguir expresándose” y explicó que en la obra “la palabra que más aparece es ‘no’”. Según el repositor de la puesta en escena, Debussy utilizó la negación para mostrar que “todo el esfuerzo que llevamos en la lucha por comprender la verdad destruye el objeto de nuestro deseo”. Para explicar en qué consiste la obra, Heinrichs hizo un resumen y aseguró que la trama versa “sobre el fracaso” y que está todo “envuelto en el simbolismo, las metáforas y los enigmas”. No obstante, quiso dejar claro que después de ver la obra “cada uno tendrá su propia respuesta individual”, que a su vez podría resultar incomprensible.

Presentación de la Ópera "Pelléas et Mélisande" de Claude Debussy en el Teatro de la Maestranza de Sevilla FOTO: Kiko Hurtado

Los intérpretes coincidieron en las dificultades que presenta la obra, pero aseguraron que gracias a su complejidad pueden “acercarse mucho más al texto y la música” que en otras producciones.

En el marco de las actividades relacionadas con el estreno de la obra, el próximo lunes 21 de marzo tendrá lugar una mesa redonda con Edward Nelson y Stefan Heinrichs a las 19.00 horas para responder a las preguntas de los asistentes y abordar la producción desde una visión intelectual.