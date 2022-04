La Agrupación de Cofradías de Málaga se abre a una “reflexión” sobre el recorrido de los palcos

La procesión del Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de los Cielos coronó ayer una Semana Santa en Málaga con miles de penitentes y turistas por las calles de la capital de la Costa del Sol en la que ha sido la vuelta a la normalidad después de tres años sin desfiles en las calles, por la pandemia del coronavirus.

A falta de datos oficiales, una primera valoración de la Asociación de Empresarios Hosteleros (Mahos) sitúa el volumen de negocio ligeramente inferior, en torno a un 15% menos al que hubo en el año 2019.

Con todo, ha sido una Semana Santa controvertida para la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga, que ha recibido numerosas críticas, especialmente en las redes sociales, por la forma en la que se ha dispuesto el recorrido oficial de las procesiones y la forma de colocación de los palcos y sillas. Grandes estructuras que han impedido a los ciudadanos disfrutar plenamente de la Semana Santa.

El humorista malagueño Manuel Sarria, difundió un vídeo que se hizo viral a principios de la Semana Santa en el que denunció que la planificación de los palcos es «una auténtica vergüenza» a partir de «estructuras gigantes que parecen la fórmula uno». «Yo defiendo Málaga a muerte, pero me pregunto por qué si en Sevilla no hay esas estructuras tiene que haberlas aquí: además, o pagas una silla o te vas a tu puñetera casa a ver la Semana Santa por televisión», expuso para concluir que «es una auténtica aberración lo que se ha hecho».

Tal es el enfado en la ciudad que se ha abierto una petición de firmas en internet para pedir el cambio del recorrido, bajo el argumento de que el actual «es inseguro, no se pueden ver las cofradías a pie de calle, la movilidad es muy limitada generando embotellamiento de personas, no se pueden ver diferentes puntos de interés en el mismo día y el recorrido oficial es con pantallas que no dejan ver a la gente las procesiones». La propuesta, ha contado hasta el momento con más de tres mil adhesiones.

Por su parte la concejala de Unidas Podemos por Málaga (UPporMálaga), Remedios Ramos, denunció en su perfil de Twitter días atrás que este año, con motivo de la Semana Santa «lejos de aprender y rectificar, se ha privatizado la totalidad del centro de Málaga». Según la edil, no se ha permitido «ni un milímetro para la ciudadanía», coyuntura de la que responsabiliza a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga.

Desde la organización cofrade, no quieren alimentar la polémica. No obstante, admiten que es «difícil» encontrar el equilibrio entre la seguridad ciudadana y la libertad de movimiento, si bien se apuesta por hacer una reflexión en torno a la polémica generada este año por el recorrido oficial de cara al año que viene.