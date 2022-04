El Plan del Cerro atiende más de 200 llamadas durante la peregrinación al santuario

El Plan del Cerro 2022 ha atendido más de doscientas llamadas durante la peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cabeza, destino final de la Romería más antigua de España, que culminará este domingo.

La dirección del Plan ha valorado la colaboración de las cofradías y peregrinos para el cumplimiento de las medidas de seguridad, y ha informado de que la mayoría de las llamadas estuvieron relacionadas con el seguimiento de las caravanas de carruajes, carretas y Cofradía Matriz, seguidas de las atenciones sanitarias, incidencias de tráfico y servicios básicos.

Esto supone un 30 por ciento más que en la última edición del 2019, cuando en el mismo período se atendieron un total de 167 avisos desde la Base de Operaciones en el Cerro del Cabezo.

Hasta el momento no se han gestionado incidencias de gravedad, aunque a un peregrino de Andújar le pisó ayer un pie la rueda de una carreta y resultó herido con contusiones, por lo que fue trasladado en helicóptero al Hospital del Alto Guadalquivir de Andújar.

En la jornada del sábado, los facultativos atendieron a 28 personas, por lo que ya ascienden a 51 el total de pacientes asistidos.

Todas las asistencias se han realizado en el Centro de Atención a Pacientes (CAP) a excepción de la incidencia de la comitiva de Andújar.

Los efectivos de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma han realizado patrullas de vigilancia y control en varios puntos del recorrido y en el Puesto de Mando Avanzado, al tiempo que han efectuado desde el inicio del dispositivo una quincena de controles a vehículos, dos servicios de seguridad y protección, y han levantado seis actas.

Esta mañana, a las 07.00 horas, se cortó al tráfico la subida de autocares desde el kilómetro 0 de la A-6177, mientras que a las 10 de la mañana se hará lo propio con todo el tráfico de acceso al santuario.

Una hora más tarde, salvo excepción de seguridad, se volverá a abrir la circulación en dirección a Andújar en el kilómetro 30,700.

Por su parte, la Jefatura Provincial de Tráfico mantiene la restricción a la circulación de los vehículos de más de 7.500 kilogramos, con la excepción de los autobuses de pasajeros, en ambos sentidos de la circulación en las carreteras A-6177 (Andújar-Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza), A-6178 y CR-500 (Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza–Minas Diógenes).

En cuanto a la meteorología, las predicciones prevén una jornada de domingo con nubes y claros, con temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de ocho, así como vientos de 10 kilómetros la hora.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este domingo como un día de “emoción y reencuentro” haciendo referencia a la procesión de la Virgen de la Cabeza que se está celebrando en Sierra Morena en Jaén.

“Día de emoción, de reencuentro”, ha calificado el presidente en su perfil de Twitter durante su visita a esta procesión, donde ha señalado que “romeros, cofrades y devotos volvemos a Sierra Morena para reunirnos con la Virgen de la Cabeza”.

“Son nuestras tradiciones y los andaluces estamos orgullosos de ellas”, ha concluido su mensaje.

Asimismo, en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, el presidente ha indicado que “es una alegría volver a recuperar en Andalucía una romería tan importante”, con “la bulla, la alegría y entusiasmo que solo sabemos hacer aquí”. Tras esto, ha celebrado “la normalidad” tras la pandemia, pero haciendo hincapié en la importancia de la “precaución”.

“Esta romería es una de las más bonitas del mundo. Las previsiones meteorológicas no eran del todo buenas, pero el ambiente es magnífico”, ha manifestado.

Preguntado sobre qué le diría a aquellos que no conocen o no han visitado esta procesión y peregrinación, Moreno ha indicado que les diría que “esto es único”. “Lo que se siente aquí, lo que se ve aquí es único e irrepetible en la vida. No dejen pasar este día que es entrañable y un punto de encuentro”, ha concluido.