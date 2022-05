El partido de Teresa Rodríguez pide donaciones desde 20 euros para financiar la campaña

Adelante Andalucía, la formación que lidera la parlamentaria Teresa Rodríguez, ha habilitado un enlace --’www.adelanteandalucia.org/donaciones’-- para facilitar donaciones ciudadanas desde 20 euros de cuantía que contribuyan a su campaña electoral de cara a los comicios autonómicos del 19 de junio. De esta manera, y haciendo un símil con un plato “tan andaluz” como un puchero, Adelante Andalucía ha puesto en marcha este martes una campaña de donaciones para “debérselo todo al pueblo y nada a los poderes económicos”, según ha anunciado la formación en un comunicado.

“A nadie le interesa una Andalucía fuerte y con poderío y, por eso, no queremos pedirles favores a los bancos ni queremos deberle dinero a nadie”, argumentan desde Adelante para justificar el lanzamiento de esta campaña de donaciones bajo el lema ‘Poniendo un buen puñaíto de garbanzos, armamos un buen puchero’.

La candidata de Adelante a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha subrayado que en su formación tienen “la firme convicción de que ya es hora de construir una herramienta política que sitúe los problemas y las necesidades del pueblo andaluz en el centro de sus propuestas, de sus batallas y de sus anhelos de futuro”.

Al respecto, ha apuntado que “nuestra determinación en esta tarea no conoce límites, pero nuestros recursos económicos sí son limitados”, y ha agregado que “a nadie le interesa una Andalucía fuerte y con poderío, por eso no pedimos favores a los bancos, no queremos deberle dinero a nadie porque una Andalucía libre necesita de una herramienta que también lo sea”.

Rodríguez ha remarcado que “en las próximas elecciones autonómicas nos jugamos mucho, ya que, por primera vez, tenemos la oportunidad de que una alternativa andalucista, de izquierdas, ecologista y feminista sea el altavoz de Andalucía en las instituciones, sin pedir permiso y sin tutelas de nadie”. Una oportunidad, ha continuado, “para empezar a construir un proyecto de futuro para nuestro pueblo, y para eso vamos a contar con la ayuda de quienes creen y quieren contribuir en este proyecto”.

Adelante Andalucía ha habilitado el referido enlace por Internet para facilitar donaciones desde 20 euros, que permiten la impresión de carteles; de 50 euros, para montar un ‘stand’ o “llenar un barrio de carteles”; de 100 euros, “suficientes para contar con todo el material para una manifestación”, y de “cualquier otra cantidad”. Asimismo, la participación está “abierta a la colaboración con materiales, imágenes o cualquier otra herramienta”, según han aclarado desde esta formación.