Ferraz admite que Espadas no es conocido y llama a la movilización

A cuatro días de que comience la campaña electoral en Andalucía y tras conocer la encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), los socialistas reconocen que no se encuentran en su mejor momento. Tal es así que el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, admitió que el candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, no es conocido en toda la región, por lo que hizo un llamamiento a la movilización de los votantes como la «clave» para ganar el próximo 19 de junio. De hecho, la dirección nacional se está volcando con el apoyo a su candidato con la llegada de hasta ocho ministros y de Pedro Sánchez el pasado fin de semana para un mitin en Dos Hermanas.

De este modo, reconoció que el grado de conocimiento de Espadas no en toda Andalucía, como refleja la encuesta del Centra, que otorga al candidato socialista un nivel de conocimiento del 67,2 por ciento, es mejorable. A juicio de Sicilia, es algo «normal» en una persona que ha estado volcada en la Alcaldía de Sevilla; si bien se mostró convencido de que con la precampaña y la campaña no quedará ningún andaluz que no conozca a Juan Espadas. En cualquier caso, consideró que la «clave» para ganar los comicios es la «movilización» de los ciudadanos. Según el portavoz, «si votan los andaluces, la opción de Espadas va a ganar».

Para Felipe Sicilia, los estudios demoscópicos «solo reflejan una foto fija» y además, tratan de generar «cierta opinión».

El barómetro también evaluó el grado de conocimiento y valoración de los líderes y candidatos de los principales partidos andaluces, de lo que se desprendió que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A, Juanma Moreno, sería el más conocido y valorado, con una nota media de 6,38 puntos. Igualmente, a la pregunta de quién querría que fuese el actual presidente de la Junta, la respuesta para el 49,8% de los encuestados es Juanma Moreno, mientras que el 14,5% se decantó por Juan Espadas.

El PSOE viene fijando su campaña en la participación, bajo la idea de que «si votamos, ganamos» como lema entre los militantes. Un 83,3% de los encuestados ve «muy probable» acudir a votar el próximo 19 de junio, mientras que el 7,7% dice que es «algo probable»; el 4,3% lo ve «poco probable» y un 4,2% responde que es «nada probable». La abstención en las pasadas elecciones de diciembre de 2018 supuso una rémora de unos 400.000 votos para los socialistas. El Partido Popular, por su parte, está apelando también al voto prestado por parte de los votantes del PSOE de Andalucía para tratar de lograr una mayoría ampliar que posiblite un Gobierno en solitario o reeditar el pacto con Cs de esta pasada legislatura.