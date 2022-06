El Gobierno valora al parado andaluz en 60 euros

El Gobierno de España valora al parado andaluz un 60% por debajo que al desempleado extremeño o cerca de un 70% menos que al canario. Es la conclusión que saca Juanma Moreno del plan de empleo específico para Andalucía aprobado por el Consejo de Gobierno de Andalucía el pasado martes, apenas tres días antes del inicio de la campaña, y que ha provocado un cruce de reproches entre los partidos políticos, inmersos ya en plena batalla electoral.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección del PP lamentó la insuficiente dotación de 50 millones de euros al plan anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Bienvenido sea, pero que lo hagan bien: son 60 euros por cada desempleado andaluz, cuando son 190 por cada canario o 160 euros por cada extremeño. Estos no son los recursos que nos merecemos», afirmó.

El desempleo sigue siendo uno de las máximas preocupaciones de los andaluces en todas las encuestas. La comunidad cuenta con una tasa del 19,5%, seis puntos por encima de la media del país. Siguen siendo más de 778.000 las personas que buscan un trabajo en Andalucía pese al descenso acumulado de 205.000 personas en los cuatro primeros meses de 2022.

Aún más contundente se mostró Elías Bendodo, coordinador del PP-A para la campaña del 19J y presidente del PP de Málaga, desde Cártama: «Qué casualidad, lo aprobó en los Presupuestos Generales del Estado de finales de 2021 y ha esperando cinco meses, cuando empieza la campaña». De hecho, llegó a asegurar que el PSOE «lo hace a la vieja usanza: intentando comprar voluntades en Andalucía, que es lo que el socialismo ha hecho siempre».

Sin recurso a la Junta Electoral

«En las elecciones del 2 de diciembre de 2018 la gente en Andalucía se dio cuenta y dijo que ese modelo ya no funciona. El ‘te coloco y me votas’ ya no funciona. Eso ha hecho el socialismo toda la vida, si pretende el socialismo hacer lo mismo los andaluces le van a decir que ‘stop’, que aquí funcionan las cosas de otra manera y mejor», enfatizó. Pese a todo, el PP no va a plantear ningún recurso a la Junta Electoral. «Suena un poco feo que el Consejo de Ministros prácticamente 24 horas antes de empezar la campaña electoral apruebe un plan específico para Andalucía, Canarias y Extremadura, pero no vamos a recurrir porque queremos una campaña en positivo», añadió Juanma Moreno, quien quiso matizar que le parece «estupendo» la inclusión de Canarias y Extremadura «pero los andaluces no queremos menos que nadie».

Díaz contraataca

Por su parte, Yolanda Díaz lamentó estas críticas y la comparación con otras comunidades. De hecho, pidió que rectifique sus palabras porque «está criticando a una comunidad autónoma, como Canarias, que tiene unas singularidades por su carácter ultraperiférico y también por sus cifras de paro. La Junta de Andalucía ha dejado sin ejecutar, por encima del 50%, los recursos públicos de los españoles. ¿Qué explicación se le puede dar a un parado o a una parada de Andalucía cuando el Gobierno de España está dirigiendo recursos públicos y su comunidad autónoma los deja sin ejecutar?», se ha preguntado Díaz, quien detalló que el año pasado el Gobierno andaluz dejó sin ejecutar, en políticas activas de empleo, 160 millones de euros, y este año 100 millones, unas cantidades «muy relevantes».

La vicepresidenta Yolanda Díaz también ha lamentado las críticas de Juanma Moreno hacia Canarias. «Es la antítesis de lo que el presidente canario ha dicho» tras la firma del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), «un ejemplo de cooperación institucional, de cooperación público-privada y de cooperación con los agentes sociales», remarcó.

Por todo ello, la ministra espera que el presidente de Andalucía tenga la oportunidad de rectificar sus palabras cuanto antes y sea un «poco empático» con la ciudadanía canaria, que, insistió, «por desgracia tiene peores datos de paro que los de la comunidad andaluza».

Por su parte, la candidata de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, replicó que al presidente andaluz y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que le debería haber generado «un poco de vergüenza que tenga que venir el Gobierno central a hacer un plan de empleo» para Andalucía.