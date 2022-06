Málaga, epicentro de la industria mundial de cruceros

El Puerto de Málaga ha iniciado esta semana la temporada estival que transcurre entre los meses de junio y septiembre con la mirada puesta en el evento más importante de la industria del crucero en el Mediterráneo, Seatrade Med, que se celebrará en la Costa del Sol los días 14 y 15 de septiembre del año en curso. No en vano, está considerado uno de los foros más importante del mundo junto con Seatrade Cruise Global, evento anual celebrado en Florida, y Seatrade Europe, evento bienal celebrado en Hamburgo.

El evento, que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos y prevé la participación de más de tres mil personas, permitirá que Málaga “se convierta no sólo durante el mes en que se celebre sino los anteriores, en el epicentro de la industria del crucero no sólo en el Mediterráneo, sino a nivel mundial”. Además, propiciará que “navieras de todo el mundo conozcan de primera mano Málaga, su Puerto, y las bondades del destino”, según la gerente de Málagaport, Pilar Fernández-Fígares.

De igual modo, supondrá que a medio plazo se traduzca en un aumento de escalas de buques de crucero en Málaga, “tal y como ha ocurrido en ediciones precedentes, celebradas en Tenerife, Marsella o Venecia”.

Según la responsable del recinto portuario, “el éxito de Málaga viene del atractivo turístico de los puertos y destinos que tenemos alrededor, lo que sin duda hace nuestras posibles rutas mucho más interesantes si cabe”.

Desde el Puerto de Málaga se quiere “involucrar al ciudadano y también al visitante” en la celebración de Seatrade Med “de manera que se ponga de manifiesto una vez más la buena recepción que malagueños y visitantes tienen de este segmento turístico”, según subraya Fernández-Fígares. Es por ello por lo que se ha previsto de manera paralela que el entorno del puerto y el centro urbano acojan la primera edición de ‘Málaga Cruise Days’ entre los días 13 y 17 de septiembre, destinado a los ciudadanos y visitantes.

Para la consecución de la candidatura, se ha desarrollado en los últimos tiempos un “proyecto conjunto” con el resto de instituciones públicas con las que se ha trabajado “codo con codo” para la consecución del mismo, así como con patrocinadores y colaboradores “que han contribuido a culminar un evento de gran magnitud para la promoción de Málaga culminando su gran desarrollo en tráfico de cruceros”.

41 escalas de cruceros

El Puerto de Málaga recibirá entre el 15 de junio y 15 de septiembre un total de 41 escalas de cruceros, lo que posibilitará consolidar las cifras del mismo periodo de 2019, no así para el flujo de pasajeros, toda vez que los buques aún no acogen el máximo de su capacidad. No obstante, según las previsiones del sector, la reactivación total se materializará de manera progresiva a lo largo de todo el año.

La naviera líder en Europa, MSC Cruceros, refuerza su tradicional presencia en Málaga, apostando por la capital como puerto de embarque durante este verano con un nuevo itinerario por el Mediterráneo Occidental. Con el buque ‘MSC Orchestra’, efectuará un total de 12 escalas, que comenzarán el próximo 30 de junio y se alargarán hasta el mes de octubre.

Cabe destacar, además, que Málaga será puerto base en dos ocasiones del buque ‘Mein Schiff Herz’, perteneciente a la compañía TUI. Será durante los meses de julio y agosto, con inicio y finalización de su itinerario en el recinto portuario.

Primeras escalas

El Puerto de Málaga acoge en el citado período dos buques que visitarán por primera vez el destino coincidiendo, además, que son compañías exclusivas, las cuales han adquirido cada vez más protagonismo durante los últimos años representando la mitad de las escalas programadas en el recinto portuario.

Retomando las primeras escalas previstas para el verano, ‘Seabourn Venture’ visitará por primera vez Málaga el próximo 7 de julio y, posteriormente, lo hará el buque ‘World Traveller’, que pernoctará una noche en la capital, lo que dará la oportunidad a sus pasajeros de disfrutar de una estancia más completa.

Otras navieras como SilverSea Cruises, Marella Cruises, AIDA Cruises y Windstar Cruises, entre otras, visitarán el Puerto de Málaga durante el periodo veraniego.