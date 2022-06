Olona esperaba un “resultado mejor” y avisa de que se queda en Andalucía

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, ha reconocido que hubiese deseado “un resultado mejor” que el obtenido -14 diputados, dos más que en 2018- pero ha destacado que lo que es “evidente” es que el partido ha crecido respecto a los últimos comicios, y ha advertido de que ha venido a Andalucía para quedarse y porque así se lo debe a los casi 500.000 andaluces que la han votado.

El presidente de Vox Santiago Abascal, ha calificado de “buenos resultados para España” la “derrota histórica del socialismo y la extrema izquierda”, ya que se trata de “una derrota histórica de ese partido que ha traicionado a España y a los españoles, que ha pactado con el terrorismo y el separatismo. Y eso se paga en España y en Andalucía”.

“Ha sido un honor haber podido protagonizar esta campaña junto a Macarena Olona y un verdadero honor haberlo podido hacer con el aliento que nos habéis dado por toda Andalucía con una movilización sin precedentes. No habíamos podido llegar hasta aquí sin el apoyo gigantesco que nos habéis mostrado.

“Vox nunca interpreta los resultados de unas elecciones en una clave partidista, habríamos querido unos mejores resultados para Vox, pero estos son unos buenos resultados para España y son unos buenos resultados para Vox porque Vox ha sido siempre desde su fundación un instrumento al servicio de España”

“Son unos buenos resultados para España porque hoy se ha vivido una derrota histórica, sin paliativos, en aquel que fue su feudo, en esa comunidad que nos dijeron que era tan de izquierdas, y se ha producido una derrota histórica del socialismo y la extrema izquierda. Una derrota histórica de ese partido que ha traicionado a España y a los españoles, que ha pactado con el terrorismo y el separatismo. Y eso se paga en España y en Andalucía.

“En segundo lugar, esa derrota histórica del socialismo que celebramos como un buen resultado para España, supone seguir la estela del cambio que ya se ha venido produciendo en otras elecciones en las que hemos ido creciendo: en las de Madrid, Castilla y León y hoy en Andalucía. Esa estela de cambio es también un grito de cambio a nivel nacional, de un país, de una nación, de unos compatriotas que exigen elecciones generales”.

“Quiero agradecer ese apoyo de esos casi 500.000 andaluces que nos han votado. Quiero decirles que no os vamos a defraudar, y lo que hemos dicho en las plazas de Andalucía es lo que Macarena Olona va a decir en el parlamento de Andalucía cada uno de los días. Una Macarena Olona a la que hay que dar las gracias por dar un paso al frente desde una posición de lucha y de relevancia excepcional, un paso al frente para venir a Andalucía contra todas las mentiras de los medios de comunicación que decían que no se iba a quedar aquí, aquí se queda para cumplir su compromiso, con el respaldo de medio millón de andaluces y todo el respaldo de la dirección nacional de Vox”.

“Vox ha estado lejos de la gran ambición que teníamos para Andalucía, pero Vox sigue creciendo y celebra de manera patriótica estos resultados buenos para España en medio de una campaña de desaliento brutal y desinformación sobre Vox que se ha producido prácticamente en todos los medios de comunicación. Es el momento de abrazarnos a los que nos habéis apoyado porque no os vamos a defraudar”.

“A Juanma Moreno además de felicitarle, otra vez él y el PP, si quieren pueden lograr lo que no se ha logado en estos años: que Andalucía quede totalmente libre del latrocinio socialista, libre del sectarismo socialista y la traición socialista a los andaluces y a España. Queremos decirle a Juanma Moreno que no desaproveche en esta ocasión la oportunidad de cambio real y para eso va a encontrar la mano tendida de Macarena Olona y Vox para un cambio real que esperamos que no se desperdicie en esta ocasión. Lo decimos porque, aunque celebramos esta derrota histórica del socialismo, ya hemos visto al PP disponer de mayorías absolutas en otras ocasiones. Y es el PP el que va a tener que elegir, con nuestra vigilancia, si esta mayoría absoluta sirve para algo o la va a desaprovechar como ha desaprovechado mayorías absolutas a nivel nacional. Y esa va a ser la gran labor de Vox en Andalucía en estos momentos. Además de felicitarle, le pedimos valentía para un cambio real, para un cambio profundo que afecte a las vidas y al día a día de todos los andaluces y solo se puede llevar adelante manteniendo una distancia infinita con el PSOE, que es lo que Vox garantiza, y es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles como arrojan los resultados de las últimas elecciones regionales en toda España.

“Casi 500.00 andaluces han apostado por el cambio real que Vox trae en su programa”, ha celebrado Olona. Todo ello, ha sido gracias a la confianza de los andaluces. Y ha asegurado que “Andalucía ha puesto pie en pared”, tras celebrar que la gente de Andalucía ha dicho “no al gobierno de Pedro Sánchez”. Si bien el resultado que ha sacado VOX en estas elecciones no es el que “a mí me hubiese gustado”. Sin embargo, “es evidente que hemos crecido y que, elecciones tras elecciones, VOX aumenta la confianza de los españoles allí donde concurrimos contra viento y marea” y “a pesar de luchar contra casi todos los elementos”, ha recalcado Olona.

En este sentido, Olona ha afirmado que “no hay mayor dignidad que mantenerse en pie cuando has tenido que luchar duramente por cumplir con tus ideales y por defender a los andaluces”. Y ha asegurado que “Vox cumple” y que “yo cumplo”, ha rematado. Por todo ello, “mi entrega a vosotros va a ser absoluta; en cuerpo y alma”, es por eso por lo que “cada día y cada noche vamos a hacer los mejor sabemos hacer: trabajar con las manos limpias y arremangadas para defender y representar a los andaluces en el Parlamento Andaluz”. En definitiva, durante esta legislatura “vamos a trabajar duramente para que en las próximas elecciones se produzca el cambio real que Andalucía se merece”, ha sentenciado Macarena Olona.