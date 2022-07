Ni campaña ni sondeos: la gestión fue clave en la victoria del PP en Andalucía

La campaña electoral no fue determinante para los votantes andaluces el pasado 19-J, ni tampoco los dos debates televisivos ni las encuestas que daban como claro ganador al PP. La gestión fue clave en la victoria popular, puesto que el 62% de los andaluces tenía decidido su voto mucho antes de la jornada electoral, incluso antes del inicio de la campaña. Es uno de los datos que arroja la encuesta postelectoral que publica hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que indica que un 15,7% de andaluces decidió su voto tan solo unos días antes de los comicios.

El 75,2% de los encuestados tuvo conocimiento de los sondeos electorales, aunque no influyeron a la hora de decidir el voto. De hecho, el 65,4% reconoce que no los tuvo en cuenta a la hora de decidirse por una opción política u otra. Una pregunta más específica ahora en esta cuestión: al 54% de los andaluces no le influyó en nada que las encuestas dieran ganador al PP.

El CIS pregunta por el partido al que se votó en las elecciones, y los resultados no difieren mucho de la fotografía final del 19-J. El 21,3% votó por afinidad ideológica y partidista y tan solo el 7,1% fue voto útil o estratégico, según el CIS, que indica que un 14,3% votó porque el programa electoral le convenció.

Una vez conocidos los resultados del 19-J, el 95% de los andaluces votaría al mismo partido que votó. Sobre la abstención, el 32% reconoce que no fue a votar porque no le inspiraba confianza ningún partido, frente a un 18% que lo hizo para mostrar su descontento.