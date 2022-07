Moreno sortea escollos del Gobierno para aprobar los Presupuestos

La imperiosa necesidad de que los andaluces tuvieran aprobados los Presupuestos de la comunidad para 2023 cuanto antes fue el principal argumento de Juanma Moreno para convocar las elecciones. Una vez obtenida la «estabilidad» que otorga la mayoría absoluta, la elaboración de las cuentas es una prioridad para hacer frente a un 2023 que se presenta muy complicado. Por ello, el Partido Popular urge al Gobierno de España a fijar ya el techo de gasto no financiero, lo que permitirá conocer la asignación de recursos que corresponde a Andalucía. De ahí que haya solicitado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera con urgencia para conocer la envolvente financiera y comenzar a confeccionar los presupuestos de la Junta.

Para afrontar el complejo contexto económico que se presenta el próximo año es necesario que el Gobierno comunique a las comunidades las entregas a cuentas y la referencia de déficit para 2023.

Esta será una de las reclamaciones que el PP hará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate sobre el estado de la nación la próxima semana en el Congreso de los Diputados, que coincidirá con el pleno de constitución del Parlamento andaluz, lo que es considerado por el PP-A puro «tacticismo» en un intento de «solapar» ambos debates.

«El Gobierno de España está inmerso en los desequilibrios y la inestabilidad y no ha aprobado el techo de gasto no financiero, lo que perjudica a las comunidades autónomas y ayuntamientos. En Andalucía tenemos Gobierno estable y necesitamos los presupuestos como una herramienta básica para afrontar los riesgos económicos y sociales –explica el dirigente popular Pablo Venzal– derivados de la situación actual. No podemos permitirnos que esa falta de coordinación del Gobierno central y esa política de pactos que hace a Pedro Sánchez mantenerse en Moncloa a roda costa nos arrastre a las comunidades es que estamos en condiciones de aprobar nuestros presupuestos».

Desde San Telmo afean, además, el Sánchez siga sin tender la mano a Andalucía tras las elecciones, mientras se anuncia otra reunión con el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, para el próximo viernes 15 de julio. «¿Cuánto va a costarnos esa nueva reunión?», se preguntaba recientemente Elías Bendodo desde San Telmo. Y ello mientras Andalucía continúa «infrafinanciada».

De hecho, Venzal instaba ayer a Sánchez dejar claro durante el debate su «compromiso» con el sistema de financiación, que está pendiente desde hace más de cuatro años, sin que la ministra Montero se pronuncie al respecto. Tampoco el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, que no apoyó en el Senado la creación de un fondo compensatorio para las comunidades infrafinanciadas como Andalucía.

«Necesitamos blindar los servicios esenciales, y para ello hace falta un modelo suficiente, transparente y multilateral, basado en la lealtad con las comunidades», sentenció Venzal, que consideró básica «una verdadera cogobernanza y mejora en la gestión de los fondos europeos para que estos lleguen ya a la economía real». El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado en abril de 2021 supuso más de 69.000 millones de euros para España, pero «no ha habido coordinación ni cooperación con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos».