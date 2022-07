Lorenzo Amor: «Estoy convencido de que esta legislatura Andalucía va a competir con Madrid»

Lorenzo Amor vaticina que Andalucía en la segunda legislatura de Juanma Moreno se igualará con Madrid en capacidad de atracción de empresas y anima al presidente a seguir «por la misma línea».

Los datos de junio del paro han sorprendido de forma negativa.

Cuando en una provincia como Huelva, con 234.000 cotizantes, se dan de baja 24.000 por el fin de la temporada de los frutos rojos, el impacto es importante. La pérdida de un 10% de afiliados en un mes en una provincia solo se ha visto en momentos como la pandemia.

¿Qué ha pasado entonces?

Posiblemente haya habido más afiliados dados de alta con anterioridad. Lo importante es que en términos interanuales sigue habiendo más afiliados. Pero no nos podemos poner una venda en los ojos, hay una desaceleración. La inflación y el incremento de los costes de producción pasa factura.

¿No había tal milagro como dice la oposición a Moreno?

Los datos hay que mirarlos en años completos. Yo destacaría que en Andalucía ya no hay un millón de parados, cifra que hemos conocido. Con eso debemos quedarnos.

“Rocío Blanco ha hecho que lideremos el crecimiento nacional y deseo que siga en la Consejería”

Seis de cada diez pequeñas y medianas empresas han atravesado dificultades en 2021. No hemos superado la crisis de la pandemia y ya se habla de recesión...

El verano va a ser un espejismo porque la campaña turística será buena. Estamos viendo que la inflación no se está controlando, que los costes de producción están disparados y que el incremento de los tipos de interés como el Euribor va a lastrar el consumo. Si España no ha recuperado aún el PIB anterior a la pandemia y no se prevé recuperar hasta bien entrado 2023, cómo vamos a recuperar los autónomos la actividad. Estamos en una situación compleja y las empresas van a estar ahí para amortiguarla, pero no nos podemos poner una venda ante una realidad. Lo venimos advirtiendo y algunos achacan la inflación a la guerra de Ucrania pero en diciembre estaba cercana al 7%.

¿Le sorprendieron los resultados del 19-J?

En el momento de la convocatoria no lo esperaba, pero sí por cómo evolucionaron las encuestas. Los ciudadanos han votado estabilidad y moderación. Al final, son los ciudadanos los que deciden y quienes no han hecho la lectura correcta son los partidos políticos. Los agentes sociales y la ciudadanía van a tener el Gobierno que querían.

Las políticas económicas estaban en manos de Cs...

Las políticas económicas están bajo un Gobierno. No hay política económica si la Consejería de Hacienda no da el visto bueno. Las decisiones las toma un Consejo de Gobierno y en él están todos.

El presidente de ATA FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

¿Qué gana Andalucía?

Andalucía necesita estabilidad. Son necesarios unos Presupuestos que den estabilidad y sirvan para amortiguar la inflación.

Se va Juan Bravo, ¿qué perfil debe tener su recambio?

Bravo ha hecho un trabajo serio y que ha dado resultado. Todo el Consejo de Gobierno que ahora está en funciones ha hecho un trabajo importante. Por ejemplo, Rocío Blanco no solo ha ayudado a reducir el paro, sino que ha logrado que los autónomos lideren ahora el crecimiento en España. Ha habido un diálogo constante y fluido y deseo que el presidente tenga a bien que siga. Juan Marín también ha trabajado en cuerpo y alma por Andalucía... La verdad es que el Consejo de Gobierno ha hecho un trabajo eficaz. Desde el primer día nos pondremos a disposición de la Junta porque trabajar por los autónomos es trabajar por Andalucía.

Juanma Moreno realiza una ronda de contactos con representantes de sectores clave antes de armar su nuevo Gobierno. No sé si han tenido ocasión de hablar, pero si no lo ha hecho aún ¿qué le pediría y qué le aconsejaría?

Le diría que siga en la misma línea. En Andalucía se pueden bajar impuestos, eliminar trabas y se puede gobernar para todos. Ésta tiene que ser una comunidad abierta a la inversión. Le pediría que siga poniendo en el centro de sus políticas a las empresas y a los autónomos porque si hay más empresas y autónomos hay más trabajo, bienestar y recaudación para sanidad, educación y para políticas sociales.

Lorenzo Amor FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Dice Moreno que bajar impuestos funciona, pero ¿es posible competir con Madrid?

Hace tres años y medio dije que Andalucía se iba a convertir en la locomotora de España junto a Madrid. No me cabe duda que esta legislatura Andalucía va a competir con Madrid y se lo dice alguien que está empadronado en Andalucía pero que trabaja en la capital.

¿Cuál es el camino?

Hay que ponerle una autopista a los emprendedores. El presidente ya anunció una tarifa cero durante dos años para los jóvenes autónomos. En esta línea hay que seguir. Hay que deflactar la tarifa de IRPF a la inflación y hay que seguir reduciendo impuestos de ámbito autonómico. Pero no hay que olvidar que la simplificación administrativa genera inversión. Y una política laboral con mucho acuerdo y diálogo social donde se favorezca la generación de empleo. Tenemos dos retos: la digitalización y la sostenibilidad.

En una comunidad con 8,5 millones de personas, la Administración choca a veces con la dificultad de gestionar de forma ágil y rápida las ayudas.

Aquí hemos sido un ejemplo y quiero felicitar, insisto, a la consejera de Empleo y a la directora de trabajo autónomo que han conseguido en tres años más ayudas que en toda la historia desde que está el Estatuto de Autonomía. Y esto ha sido gracias a la simplificación y de trámites. Si no se hubiese digitalizado, difícilmente se hubiera conseguido resolver tantos expedientes.

Entre las promesas de Juanma Moreno está la «cuota cero» durante los dos primeros años para los jóvenes con menos de 30 años que quieran emprender.

Estaremos encantados de que se ponga en marcha cuanto antes.

¿Cómo se consigue que esto no sea un espejismo?

Poniendo a los autónomos en el centro de las políticas. Hay que insistir en eliminar impuestos, trabas, y lograr que un emprendedor que quiere poner en marcha un negocio no termine aburrido de las trabas que le pone la administración.