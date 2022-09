Moreno califica de “rabieta infantil” la actitud del Gobierno tras la bajada fiscal de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha vuelto hoy a lamentar la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante el anuncio de la eliminación del impuesto de Patrimonio en la comunidad andaluza y la ha calificado de “rabieta infantil”. “Hemos tomado una decisión que no va contra nadie, va en beneficio de Andalucía y de España, porque la mitad de todo lo nuevo que vamos a recaudar en concepto de IRPF lo recauda el Estado. No entiendo una decisión claramente improvisada, una decisión que va contra los intereses de Andalucía y no entiendo la actitud absolutamente infantil de este Gobierno, una rabieta, una pataleta, simple y llanamente porque el Gobierno de Andalucía ha bajado los impuestos”, ha asegurado el líder andaluz, que ha inaugurado la 39ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos.

“Cuando lo quitó Madrid no pasó nada, cuando el País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra ha quitado impuestos no ha pasado nada, sólo cuando lo ha hecho Andalucía”, ha añadido Moreno, que ha reiterado que “un Gobierno serio, un Gobierno con rigor no puede actuar con pataletas ni tener una rabieta infantil. La política fiscal es muy seria, la ciudadanía necesita una baja de la presión fiscal; los territorios compiten cuando son apetecibles en términos fiscales y es lo que desde Andalucía estamos haciendo y vamos a seguir haciendo a lo largo de toda la legislatura”

A su juicio, el hecho de que la Comunidad Valenciana haya anunciado que se suma a la baja de impuestos forma parte de “los grandes bandazos de la política del partido socialista”. “Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Primero lo critican duramente, y nos piden que no recibamos fondos europeos, y ahora de buenas a primera hacen lo contrario. No se entienden ni entre ellos mismos. Es una jaula de grillos, espero que alguien ponga sensatez y cordura”, ha sentenciado.