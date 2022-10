Málaga, referente en la formación de líderes

La capital malagueña cuenta desde hace casi un lustro con una sede permanente de CIFAL, organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que persigue facilitar la transferencia de conocimientos, las experiencias y las mejores prácticas entre representantes del sector público, del privado y líderes de la sociedad civil. El organismo actúa además como un centro de intercambio de conocimiento entre funcionarios, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, el sector académico, el privado y toda la red de agencias de la organización.

Todo ello en el contexto de la red global CIFAL, que se compone en la actualidad de un total de 25 centros internacionales de formación para autoridades y líderes en los cinco continentes, que ofrecen una innovadora formación en todo el mundo y sirve de foro para el intercambio de conocimiento para los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

En el caso de Málaga, el año pasado realizó un total de 115 acciones formativas y eventos de diferente índole y disciplinas, de las que se beneficiaron más de 38.000 personas. Y es que gestiona un aula virtual con un completo programa formativo que persigue que Málaga sea una ciudad «puntera en el conocimiento de la Agenda 2030» y creando una simbiosis de trabajo e ideas «que contribuyan al cumplimiento de las metas que plantean los ODS».

La proyección a nivel nacional e internacional es tal que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) está estudiando la posibilidad de contar con una delegación en la capital de la Costa del Sol, para monitorizar las políticas públicas al respecto en la zona del mar Mediterráneo.

Además, bajo el título «Wrong side of the road» –el lado equivocado de la carretera–, CIFAL abandera una campaña que pone de relieve que el alcohol es la segunda causa de siniestralidad mortal en las carreteras. La iniciativa comparte la experiencia de tres personajes que han sufrido un siniestro a través de preguntas, de forma interactiva, para saber más de qué les pasó y por qué. Se trata de un curso gratuito, de sólo cinco minutos de duración, que «ayuda a comprender las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol, y permitirá que las asociaciones de víctimas como AESLEME expandan su mensaje en materia de concienciación». No en vano, por cada diploma emitido una vez finalizado el programa se donará un euro a la ONG para que siga concienciando a todos los usuarios sobre los riesgos que conlleva beber y conducir.

La Casa de las Naciones Unidas en Málaga está situada en el histórico edificio del Hospital Noble, en la plaza del General Torrijos. Un inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Málaga, que debe su existencia al legado testimonial del doctor Joseph William Noble, médico inglés, alcalde de Leicester (1841-59) y miembro del Parlamento británico, que falleció en Málaga, donde se encontraba de vacaciones en 1861 durante una epidemia de cólera. Sus restos reposan en el cementerio inglés de la ciudad.

Sus hijas destinaron parte de su herencia a la construcción de un hospital auxiliar donde, además de los vecinos de la Malagueta, pudieran ser atendidos los marinos de nacionalidades diversas que arribaban al puerto de Málaga. El 24 de septiembre de 1870 la Comisión Municipal de Beneficencia tomó posesión del edificio. Esta construcción del siglo XIX se enmarca dentro del estilo neogótico inglés.