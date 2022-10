El presidente del TSJA: “El indulto debe ser excepcional, justificado y nunca por desacuerdo con una sentencia”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha hecho hincapié este martes en relación al caso de los ERE que el indulto “debe ser algo excepcional” y por tanto “debe tenerse mucho cuidado en su concesión”, siempre que esté justificado por motivos de “equidad y de utilidad pública”, pero “nunca porque se esté en desacuerdo con una sentencia”.

Lorenzo del Río se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, después de que varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados a cárcel por su papel en el caso de los ERE hayan elevado escritos en los últimos días al Ministerio de Justicia a través de sus familias solicitando el indulto. El primero de ellos fue el expresidente socialista de la Junta José Antonio Griñán, pero luego le han seguido otros como el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo o el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez. Lorenzo del Río ha reconocido, al ser preguntado expresamente, que “evidentemente” esta causa ha estado contaminada por la política y eso “enturbia un poco las reflexiones y las interpretaciones” y, aunque ha considerado “complicado” responder a la cuestión de si el indulto que piden las defensas puede dejar en cuestión la acción de la justicia en la causa de los ERE, sí ha recalcado que, en todo caso, la respuesta va conectada con lo que significa esta medida de gracia.

“Cualquier indulto debe entenderse como una excepción al principio de exclusividad jurisdiccional, no deja de ser un resquicio del Estado absolutista y entonces hay que tener mucho cuidado en su concesión”, ha incidido. Así, ha mantenido que el indulto “debe ser algo excepcional” y “se justifica por motivos de equidad, por utilidad pública” y porque sea “compartido por la generalidad de la sociedad”, pero “nunca porque se esté en desacuerdo con una sentencia, eso no debe ir nunca por ahí”, ha argumentado el presidente del TSJA. Pese a todo, ha matizado que “las reflexiones de cuándo se dan o no se dan --los indultos-- son reflexiones políticas, porque no deja de ser una decisión política”. “Y yo no puedo entrar en ese juego interpretativo”, ha incidido.

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Preguntado sobre si, tras el principio de acuerdo de los partidos mayoritarios, cree que culminará la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente del TSJA ha opinado que “no se pueden degradar más las instituciones, el daño es evidente” y confía en que “en poco tiempo” esta situación tan anómala “no continúe”.

Sobre la bicefalia provocada en el Poder Judicial a raíz de que el CGPJ haya designado a Rafael Mozo como su presidente interino, quedando el magistrado Francisco Marín Castán ejerciendo las funciones de la Presidencia del Tribunal Supremo, Lorenzo del Río ha reconocido que este asunto ya ha “generado discordia” ante el recurso que se ha anunciado y por tanto mantiene que “el problema está ahí” y se debe solucionar “cuanto antes” la renovación del Consejo.

Ha opinado así que los políticos deben “respetar el espíritu de la ley y de la Constitución”, renovando en tiempo el órgano de gobierno del poder judicial, y que “lo ideal” sería que los jueces tuvieran un papel “un poco más importante” en ese proceso de renovación.