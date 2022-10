Los 58 diputados, grabados en la piel de Juanma Moreno

Hace unos meses, pocos días antes de que comenzara la campaña electoral, me encontré con Javi, un joven de Bailén. Nos hicimos una foto. Es tatuador y enseguida vi que tiene una enorme pasión por lo que hace. Me comprometí con él a que me haría un tatuaje si ganábamos las elecciones con mayoría suficiente, y he cumplido mi palabra. Gracias a Javi Pascual por su profesionalidad y simpatía, y a todo el equipo de barbiere_27 por su amable trato. Una experiencia que voy a guardar con cariño para siempre.