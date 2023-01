Griñán no entrará en prisión hasta que concluya su tratamiento

Tal y como se preveía, el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no entrará finalmente en prisión por el caso de los ERE fraudulentos, el mayor caso de corrupción de toda España. La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido suspender la condena impuesta el ex mandatario, de seis años de prisión, al menos hasta que termine su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata que padece. Cuando haya recibido todas las sesiones, la Audiencia ordena al letrado de Griñán que lo comunique “inmediatamente” y que aporte otro informe médico actualizado, para que el forense evalúe de nuevo su estado de salud y la idoneidad o no de que entre en prisión.

Así termina una larga serie de recursos para mantener al ex presidente socialista en libertad. El 22 de diciembre la Audiencia de Sevilla ordenó el ingreso en prisión de José Antonio Griñán, junto con el de otros ex seis altos cargos condenados por los ERE, tras desestimar los recursos de súplica. El juez les daba 10 días de plazo para entrar en la cárcel, pero los hechos dieron un nuevo giro cuando el ex presidente alegó que padecía un cáncer de próstata. Así, su letrado solicitó la suspensión de la pena al amparo del artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

El resto de condenados por los ERE sí están cumpliendo su pena entre rejas: Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), José Antonio Viera y Antonio Fernández (ambos estuvieron al frente de la Consejería Empleo), así como el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y al exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.

El primero en solicitar la suspensión de la pena acogiéndose al artículo 80.4 fue el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, debido a su grave estado de salud y la Audiencia lo aceptó. Los mismos pasos siguió después José Antonio Griñán, con resultado también favorable.

Cronología

En un primer momento, la Audiencia solicitó a los Forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla (IML) un informe sobre el estado de salud del ex presidente para valorar si era factible su entrada en prisión con la enfermedad que padece. Y la facultativa dictaminó que era «poco compatible» con la «dinámica carcelaria.

La médica forense concluyó que “no era conveniente el ingreso en prisión hasta que se confirme la remisión, en su caso, de su cáncer por los Servicios de Urología y de Oncología Radioterápica, por lo que «procede solicitar tales informes” para un estudio «más preciso». «Desconocemos la evolución de la enfermedad y posibles efectos secundarios», del tratamiento de radioterapia y del tratamiento hormonal, añadió. También mencionó las diversas revisiones y la importancia del aspecto anímico en vista de que el diagnóstico de cáncer produce un derrumbe de la estructura psíquica de cualquier persona y provoca una incertidumbre «enorme» respecto al tratamiento y evolución. Asimismo, apuntó la importancia del apoyo familiar como «necesario e incluso imprescindible».

A raíz de este escrito, la Fiscalía pidió el jueves a la Audiencia suspender la pena de cárcel de Griñán hasta que se realizara un estudio “más preciso” sobre la pertinencia del ingreso. En el escrito, los fiscales delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, solicitaron nuevas valoraciones médicas que permitan realizar “un informe más preciso sobre la procedencia de su ingreso en prisión, que deberá suspenderse entretanto”.

El PP, como acusación particular, ya dijo que apuraría los plazos y esta mañana finalmente ha pedido a la Audiencia la suspensión de la entrada en prisión de Griñán, siguiendo así los pasos de la Fiscalía. El escrito del PP-A, del que informa el partido en un comunicado, se produce dos días después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, manifestase que “personalmente” no puede “ser partidario” de que Griñán entre en prisión porque “una persona que está enferma de manera grave tiene que ser tratada convenientemente”, de forma que “si el médico forense dice que sólo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión entonces que no entre en prisión”.

Así, tras pronunciarse al respecto tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular ejercida por el PP-A, la Sección Primera ha dictado un auto en el que señala que, a la vista del informe médico forense obrante en la ejecutoria, “del que se desprende con claridad la no conveniencia del ingreso del penado en el centro penitenciario, entendemos que procede el aplazamiento de la ejecución de la pena hasta tanto el penado finalice las sesiones de radioterapia”.