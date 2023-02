Las cuitas internas de la izquierda por 50.000 euros

«En la política actual española no hay consenso porque no hay con quien consensuar». La frase pronunciada el jueves por José María Aznar en Tomares venía a colación de la división actual del Congreso, pero es perfectamente aplicable a niveles inferiores e incluso a coaliciones como Por Andalucía, compuesta de partidos de similar ideología. A cuatro meses de las municipales, Más País abandona las candidaturas pactadas con IU y Podemos y no se barrunta paz a nivel parlamentario, donde el grupo que lidera Inma Nieto se ha metido en el barro por 50.000 euros cedidos, para más inri, por el PP para cubrir necesidades de organización y funcionamiento interno al grupo mixto.

La formación comunista se ha enredado por el dinero como cualquier otra y, además, se permite el lujo de señalar al que, en realidad, le está ayudando. La historia a trazo grueso es la siguiente: los resultados electorales del pasado año generaron un desequilibrio en el reparto de los 10,6 millones de fondos para organización de los grupos parlamentarios, que viene determinado por el número de diputados de cada partido. Al PP, con 58 escaños, le corresponden 5,6 millones; al PSOE (30), 2,9 millones; a Vox (14), 1,37 millones; a Por Andalucía (5), 490.000 euros; y a Adelante (2), 196.000 euros. De buena voluntad, los populares cedieron el año pasado 200.000 euros a Por Andalucía ante las quejas por falta de presupuesto para equipamiento y organización propia, periodo en el que aún no estaba constituido el grupo mixto. La decisión del PP este año ha sido ceder la misma cantidad, con la siguiente distribución: 150.000 euros a Por Andalucía y 50.000 euros a Adelante. Nieto ha considerado una «cacicada» -según fuentes del Parlamento- esta decisión y trata de confundir esgrimiendo que es la respuesta al amago de aplicar el artículo 171 del Reglamento para impedir que el Parlamento se use para criticar la labor de Pedro Sánchez mediante proposiciones no de ley (PNL) –todas tienen implícita una reivindicación para Andalucía–, y tapar otra guerra interna por los recortes en asesores de la coalición. La semana que viene se ha de aprobar el reparto.