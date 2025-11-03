La Junta de Andalucia firma un acuerdo con Marruecos para restaurar su pabellón en la Expo de Sevilla

La Junta de Andalucía y Marruecos han firmado un acuerdo para restaurar el antiguo pabellón marroquí de la Expo 92 de Sevilla, que actualmente alberga la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. El objetivo es desarrollar proyectos conjuntos en materia de artesanía tradicional, patrimonio y cooperación cultural.

La firma tuvo lugar en la ciudad de Essaouira entre Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, y André Azoulay, asesor del rey Mohammed VI, en su calidad de copresidentes de la fundación.

El acuerdo se centra en el intercambio de conocimientos artesanales entre Marruecos y Andalucía, el fortalecimiento de la presencia del arte y la cultura marroquíes en Andalucía a través de la Fundación Tres Culturas, además del proyecto de restauración del pabellón, diseñado por el arquitecto Michel Pinseau, quien también diseñó la Mezquita Hassan II de Casablanca.

El pabellón es uno de los últimos edificios en funcionamiento de la Expo 92. Es famoso por su diseño de estrella de ocho puntas, su cúpula y sus decoraciones en madera, mosaico y estuco que encarnan el espíritu de la artesanía marroquí.

Con el tiempo, la estructura se ha deteriorado, lo que requiere una restauración integral, una mejora de la eficiencia energética y la reparación de la carpintería, los mosaicos, las fuentes y los jardines andaluces, informan medios marroquíes..