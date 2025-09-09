¿Se adelanta el otoño en Andalucía? Se esperan chubascos y tormentas

La llegada del otoño podría adelantarse en algunas zonas de Andalucía donde este martes se prevén chubascos y tormentas además de un descenso generalizado de las temperaturas. Según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su parte diario, las precipitaciones podrían darse en la mitad oriental de la comunidad andaluza, especialmente en el interior de Almería donde se barajan tormentas moderadas.

Las temperaturas tenderán a descender en toda la región; Cádiz registrará mínimas de 18 grados por 25 de máxima, en Almería se esperan mínimas de 21 grados por 27 de máxima, mayor contraste registrará la provincia de Córdoba con temperaturas rondando los 15 grados de mínima y 33 de máxima, Granada con 16 y 28 grados, Huelva que registrará la temperatura mínima con 15 grados y una máxima de 30, Jaén donde se comprenderán temperaturas entre los 19 y los 29 grados, Málaga con mínimas de 23 y máximas de 30 y Sevilla, donde la temperatura oscilará entre los 17 y los 32 grados.

La predicción anuncia vientos flojos a moderados de componente oeste y poniente moderado en el litoral pudiendo ser fuertes en el Estrecho y la costa mediterránea.