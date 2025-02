Mientras el Gobierno de España negocia de manera bilateral con Cataluña y País Vasco acuerdos en materia económica o de inmigración, desde el Ejecutivo autonómico se aprovechó ayer en su declaración institucional con motivo del 28 de febrero para reclamar «una España de iguales, sin privilegios ni desniveles».

«Somos lo que hemos hecho juntos y lo que haremos entre todos; somos la Europa del sur reclamando al mundo lucidez, sensatez, sensibilidad, moderación, civilización, humanidad», señala el texto aprobado.

La declaración se aprobó prácticamente al mismo tiempo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba en sede ministerial los detalles para extender la condonación de deuda pactada con Cataluña al resto de comunidades autónomas. De ahí que las palabras de la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, se centraron en criticar la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que quiere «que todas las comunidades autónomas nos sentemos a comer en una mesa donde algunas comunidades, como Cataluña, piden caviar y champán, pero las demás comemos un menú y, sin embargo, tenemos que pagar la cuenta».

La consejera de Hacienda lamentó que los socios independentistas de Sánchez «han conseguido imponerle al Gobierno de España un traje a medida para Cataluña y ahora pretende que todas las comunidades autónomas nos ajustemos en ese traje que se ha confeccionado única y exclusivamente» para ellos.

La petición de igualdad de trato para todas las regiones no se limita al tema económico. Recientemente, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, calificó como «nuevo agravio a Andalucía» el acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Canarias para el reparto de menores migrantes no acompañados por cuanto esgrimió que «hay comunidades autónomas que tienen privilegio y a las que no les afecta este pacto». Según explicó, «el acuerdo para repartir a 4.400 menores migrantes no acompañados no incluye a Cataluña, no incluye al País Vasco», ya que es un acuerdo que sirve únicamente como «moneda de cambio para mantener el sillón de Moncloa» de su presidente, Pedro Sánchez.

Por todo ello, la declaración institucional recuerda que «hace cuarenta y cinco años, el 28 de febrero de 1980, los andaluces decidimos, por primera vez en nuestra historia, de forma masiva y en un ejercicio ejemplar de democracia, que nunca más volveríamos a ser menos que nadie». En este contexto, advierte que «hoy, cuarenta y cinco años después, esa determinación late más fuerte y viva que nunca en las actuales generaciones, herederas de un sentimiento que, desde entonces hasta ahora, se ha ido enriqueciendo con nuevas razones para amar a nuestra tierra y comprometernos con ella».

«Hoy, en este territorio infinito del corazón que es el sentimiento de Andalucía, nos reunimos todos los andaluces para proclamar de nuevo al mundo que mire hacia el Sur, este Sur, que es un clamor de libertad, justicia e igualdad, un lugar donde es posible soñar y donde creer en uno mismo es una condición básica de la búsqueda de la felicidad», concluye el texto.