El alcalde centenario y más longevo de España recibe el Escudo de Oro de la Provincia de Almería

El municipio de Chercos y la provincia de Almería han rendido este domingo un homenaje a José Antonio Torres Sáez, el centenario alcalde de la localidad, el más longevo de España, que ha recibido el Escudo de Oro de la Provincia de la Diputación como reconocimiento a "una vida dedicada por completo al servicio público", primero como guardia civil y, desde 1995, como alcalde de su municipio.

Por motivos meteorológicos, el Teatro Municipal Isidro Lorenzo ha sido finalmente el escenario escogido para la celebración de este homenaje que ha contado con la asistencia de numerosos vecinos, autoridades de la provincia y familiares del alcalde, según ha explicado la Diputación en una nota en la que ha explicado que, inicialmente, era la plaza de Chercos, situada enfrente del Ayuntamiento, la que iba a acoger la celebración de este homenaje, ya que se ha rebautizado esta plaza con el nombre de su primer edil, José Antonio Torres Sáez.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha sido el encargado de entregar el Escudo de Oro de la Provincia a José Antonio Torres, o Pepe, como le llaman sus vecinos y amigos.

"Sólo tenemos que intercambiar unas pocas palabras con él para apreciar la infinita bondad, humildad, sacrificio y compromiso que ha demostrado cada día en sus más de cien años de vida", ha valorado el presidente de la Diputación al elogiar al alcalde.

"En lo más profundo de su mirada vemos como habitan los ideales de los hombres fuertes que han construido con sus propias manos la tierra que hoy disfrutamos. Una filosofía de vida basada en la vocación de servicio público, la entrega a los demás y una firme defensa de la democracia y la Constitución", ha continuado el presidente de la Diputación.

García ha trasladado al alcalde que "esta distinción reconoce tu esfuerzo, trabajo y talento durante una fructífera trayectoria en la que siempre te has entregado a los demás. Primero como guardia civil y, una vez jubilado, en vez de dedicarte de lleno a tu familia, aficiones o simplemente descansar, decidiste ponerte al servicio de tus vecinos para ser su alcalde; el mejor alcalde de la historia de Chercos. Preocupándote siempre por conseguir lo mejor para tu pueblo y tus vecinos anteponiendo su interés al tuyo o al de tu partido".

Por último, el presidente de la Diputación ha concluido su intervención valorando que el que "la provincia de Almería tenga un alcalde como Pepe y que a sus cien años siga al pie del cañón es un motivo de orgullo para todos los almerienses".

"Pepe, eres memoria que abraza pasado, presente y futuro, savia y raíz de una vida plena en la que has sembrado el bien a tu paso. Enhorabuena por el Escudo de Oro de la Provincia y tu siglo de vida. Mañana nos despertaremos con la felicidad de afrontar un nuevo día sabiendo que lo mejor aún está por llegar", ha añadido García.

Emoción y agradecimiento

José Antonio Torres Sáez ha recogido emocionado el Escudo de Oro de la Provincia y ha dado las gracias al presidente de la Diputación de Almería, a todas las personas que le han acompañado en este día, a sus seres más queridos y a todos los cherqueros.

El alcalde de Chercos nació el 23 de julio de 1925 e ingresó en 1949 en la Guardia Civil, donde llegó a ser subteniente y tuvo destinos en provincias como Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete o Vizcaya, en Amorebieta, donde vivió los "años más duros" de ETA y sufrió un ataque terrorista del que salió ileso, explican desde la Diputación.

Tras jubilarse de la Guardia Civil, en 1995, volvió a casa y, "empujado por sus vecinos", decidió presentarse a las elecciones municipales recibiendo el respaldo de sus paisanos para convertirse en alcalde con 70 años y "seguir ejerciendo su vocación de servicio al ciudadano ahora desde el Ayuntamiento".

Desde la Diputación reivindican que, en sus 30 años como alcalde, José Torres ha conseguido "importantes logros" de los que se siente "muy orgulloso". Una de sus primeras iniciativas fue poner en marcha la biblioteca del pueblo y, además, el programa de becas para niños, la construcción de la piscina, pistas deportivas, el teatro, el tanatorio, el crecimiento de comercios y empresas, algunas de ellas "exportan a medio mundo", la instalación del primer cajero automático, y "muchas infraestructuras y servicios más que han mejorado la calidad de vida de los cherqueros".

Felicitaciones de Feijóo y Moreno

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía y de PP-A, Juanma Moreno, han dirigido sendos mensajes de felicitación al alcalde mediante un vídeo que ha sido "toda una sorpresa para el homenajeado y el público asistente".

Alberto Núñez Feijóo ha señalado que "cumplir 100 años es un motivo de orgullo, pero hacerlo siendo alcalde, velando por tus vecinos digna y serenamente, es una hazaña al alcance de muy pocos". "El tuyo es un hito que nos recuerda que la vida, muy a menudo, nos permite jugar un partido de vuelta y por eso debemos estar listos para dar lo mejor de nosotros", ha añadido el líder del PP en su mensaje dirigido al regidor, de quien ha subrayado que su vida ha estado "marcada por el compromiso". "Personas como tú son el norte en la brújula de la mejor España. Ese Escudo de Oro de Almería es un reconocimiento más que merecido", ha concluido el líder 'popular'.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que "hay una cosa por la que Chercos es un municipio único en España, y se llama José Antonio Torres, su alcalde", que "cumple un siglo de vida que ha dedicado en gran parte a velar por sus vecinos y cuidar de ellos desde el Ayuntamiento".

"Él simboliza los mejores valores que debemos preservar todos aquellos que, como él, siempre hemos sentido una profunda aspiración de servicio público. Porque la suya es, literalmente, la historia de una vida entera dedicada a los demás", ha abundado Moreno.

Recuerdos de familiares y amigos

En el acto también ha participado una de las sobrinas del homenajeado, Emilia Mena Torres, que hace 58 años emigró a Barcelona pero "nunca ha perdido el vínculo con Chercos". Emilia ha mostrado la faceta más cercana y familiar de José Antonio Torres, a quien ha definido como "una gran persona que siempre lo ha dado todo por el pueblo".

Por su parte, el senador del PP Luis Rogelio Rodríguez, que fue presidente de la Diputación de Almería en el mandato 1995-1999, coincidiendo con la primera legislatura de José Antonio Torres como alcalde, ha tomado la palabra para poner en valor el trabajo institucional emprendido por el homenajeado en sus 30 años como primer edil de Chercos.

Luis Rogelio Rodríguez ha valorado "las bondades de un hombre honrado que ha dedicado toda su vida al ejercicio público y, especialmente en los últimos 30 años, en trabajar para que su pueblo sea cada día mejor. Un hombre de fe, trabajador, que jamás cobró del Ayuntamiento y que solo ha tenido a bien trabajar por sus ciudadanos con la convicción de que hacía lo mejor para su pueblo", ha añadido.

El homenaje ha finalizado con las tradicionales fotos con el equipo de gobierno de Diputación, así como con las corporaciones provincial y municipal, y del alcalde con su familia.

Además del Escudo de Oro y del nuevo nombre de la Plaza del Ayuntamiento, la Diputación de Almería ha entregado a José Antonio Torres un retrato suyo obra del pintor almeriense Juan Gabarrón. De este modo finalizaba un acto "lleno de emoción y cierta magia al reconocer el trabajo de un hombre centenario que, este lunes, volverá a estar en el Ayuntamiento para seguir trabajando en favor de sus vecinos con la ilusión del primer día", subrayan desde la institución provincial.