La amnesia moral del PSOE de Andalucía

Un 19 de enero, de hace catorce años, arrancaba la instrucción judicial del caso ERE. Frente a un acto indecoroso, uno sólo tiene dos opciones: justificarlo o rebelarse contra él. En el caso de los ERE, el PSOE no sólo no condena, no sólo no persigue, no sólo no muestra su decepción y su incomodidad, sino que lo aplaude y practica un ejercicio de amnesia colectiva. Pero Andalucía no olvida. La inmoralidad perseguirá siempre sus siglas: por haberlo hecho, primero; y por haberlo dado por bueno, después.

«Se ha demostrado que todo esto fue un invento». María Jesús Montero, número dos del Gobierno de España y del PSOE federal, hizo esta afirmación el 9 de enero en la Cadena SER, en su primera entrevista tras ser proclamada por Pedro Sánchez como sustituta de Juan Espadas al frente de su partido en Andalucía. La ex consejera de Manuel Chaves y José Antonio Griñán se estrenaba así: mintiendo.

No digas que fue un sueño, María Jesús. En el caso de los ERE se estima que el fraude asciende a aproximadamente 680 millones de euros, hay 300 acusados involucrados y, a día de hoy, quedan 73 procedimientos en trámite en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, además de otras 61 causas elevadas a la Audiencia Provincial de Sevilla, sumando un total de 134 piezas pendientes.

La verdad judicial establecida por el Supremo sobre el considerado mayor caso de corrupción de la historia de España sigue vigente, sólo a la espera de que la Audiencia dicte nuevas penas. No ha habido absoluciones, sino un reajuste de penas, tras una cuestionada intervención del Tribunal Constitucional, que no es parte de la organización judicial ni un tribunal de casación, por lo que no puede valorar la naturaleza de las pruebas que sostienen las condenas.

Las sentencias condenatorias de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo consideraron, por ejemplo, que Manuel Chaves, en su calidad de presidente de la Junta, participó en la aprobación de los anteproyectos de ley y los envió como proyectos de ley al Parlamento de Andalucía, así como en la de distintas modificaciones presupuestarias. Según ambos tribunales, dichos anteproyectos y proyectos de ley eran ilegales porque infringían la normativa presupuestaria en vigor en aquel momento.

Ahora, el Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido afirma que la prerrogativa del poder ejecutivo de presentar proyectos de ley es un acto político que se incardina dentro de las funciones de gobierno y que goza de una naturaleza jurídica diferente de aquellos que adopta un Gobierno en el ejercicio de sus funciones administrativas. No elimina la condena, sólo alivia la culpa. No es que no se hiciera, sino que debe ser juzgado de otra manera. Existe el delito, cambia el envoltorio.

Montero y el PSOE conocen la verdad, pero prefieren confundir y tratar de engañar a las andaluzas y los andaluces. Retuercen las palabras, generan desinformación y llaman sicarios a los parlamentarios de Partido Popular solo por querer recuperar, para la ciudadanía, el dinero público que se gastó en favores, cocaína, prostitución y comilonas. El mensaje que lanza el PSOE aplaudiendo a los condenados por los ERE es que, si volvieran a gobernar, no dudarían en hacerlo de nuevo.

Mamen Sánchez, la ex alcaldesa socialista de Jerez, ha escrito en redes sociales un curioso halago a Montero: «Eres como Broncano». Éste es el PSOE de Sánchez que se quiere importar a Andalucía: el del espectáculo, el del bombo, el del ruido. Pero esta tierra ya lleva seis años avanzando por otro camino: por el de la seriedad, el de tomarse el dinero público en serio y el de la gestión apegada a la ciudadanía.

Negar los ERE no va a hacer que los ERE desaparezcan, como esos niños que cierran los ojos y piensan que nadie los ve. Pero de nada servirá esta estrategia al PSOE, porque Andalucía tiene memoria, tiene dignidad y tiene, ahora sí, futuro. Mucho futuro.

Antonio Repullo es el secretario general del PP de Andalucía.