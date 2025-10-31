Andalucía activa el periodo de riesgo bajo de incendios

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía activará este sábado el periodo de “riesgo bajo” de incendios forestales tras prolongarse el pasado 15 de octubre dos semanas más el de riesgo alto, ante las altas temperaturas que se han registrado en la segunda quincena de este mes.

Según han informado a EFE fuentes del Plan Infoca, este periodo se activa con la previsión de mantenerlo hasta el 30 de abril, cuando de nuevo se subirá al nivel medio, que pasará a alto el 1 de junio.

El pasado 15 de octubre, cuando se tenía que activar el plazo de 15 días de riesgo medio, el consejero del ramo, Antonio Sanz, anunció que se mantendrían todas las restricciones que se pusieron en marcha durante el riesgo extremo de incendios desde el 1 de junio, y que inicialmente estaba previsto que finalizaran ese día.

Sanz destacó entonces que las temperaturas eran "muy altas todavía" y la ola de calor y el riesgo de combustible de alta temperatura hacía ser prudentes.

La activación del nuevo periodo el 1 de noviembre implica que la realización de barbacoas, aún en zonas habilitadas, las quemas agrícolas y la circulación de vehículos a motor por espacios forestales y de influencia forestal quedarán permitidas, pero siempre con precaución.

Durante el periodo alto/medio se permiten solo en establecimientos turísticos y restaurantes rurales autorizados, así como la preparación de alimentos en campamentos infantiles o el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo.

No obstante, durante todo el año se mantienen retenes de vigilancia y personal y medios técnicos del Infoca, para atajar cualquier incendio que se pueda producir.