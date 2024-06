Andalucía ve "una auténtica vergüenza" que Montero prometa "financiación singular" a Cataluña

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha considerado este jueves "una auténtica vergüenza" que Cataluña tenga "una financiación singular", algo que "rompe la igualdad de los españoles, el principio de solidaridad interterritorial y la cohesión".

"¡Ya basta! ¡Ya basta, que se están cargando la democracia!", ha enfatizado en respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde ha añadido que este asunto supone "un cheque en blanco al independentismo que vamos a pagar todos los andaluces". "Cataluña no es una comunidad infrafinanciada, ¿dónde está su situación especial?. Andalucía sí es una comunidad infrafinanciada desde el año 2009", ha subrayado para continuar lamentado que Andalucía está "cansada de tanto maltrato", ya que, según ha explicado, "el Gobierno de España está asfixiando a la Junta, a Andalucía y a los andaluces".

"Se nos deben 1.500 millones de euros que no nos entrega cada año el Gobierno de España. No se están actualizando las entregas a cuenta. 150 millones de euros menos cada mes. Estamos ya en casi 600 millones de euros menos", ha detallado. De igual manera, se ha quejado de la dificultad para certificar los fondos europeos del marco 2021-2027 "porque no tienen el aplicativo informático", lo que lleva a que "no se ingrese el dinero que ya hemos ejecutado".

Ante esta situación, ha preguntado sobre qué papel están jugando los partidos de la oposición. "¿Dónde está el Partido Socialista de Andalucía?", ha señalado en concreto, toda vez que ha insistido en que el Gobierno central "se está cargando el estado del bienestar, la igualdad y la democracia". "No solo se alejan de los ciudadanos y pierden las elecciones, sino que están persiguiendo a los jueces y a los periodistas, a los medios de comunicación", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este jueves que tratará de "impedir" que se cometa una nueva "injusticia" con esta comunidad en materia de financiación autonómica, por "cesiones" del Gobierno central al independentismo catalán.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Moreno ha considerado que estamos ante "la enésima cesión al independentismo y el enésimo cheque que paga (Pedro) Sánchez al independentismo para mantenerse en el poder y para intentar" que el socialista Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Según ha agregado, con un trato especial a Cataluña en financiación, una vez más, se rompería "el principio de igualdad y solidaridad", al privilegiarse a un territorio sobre otros, en este caso, a Cataluña por el peso que tienen "los votos independentistas" para la sostenibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente ha recordado que Montero, siendo consejera andaluza de Hacienda, cifró en casi 5.000 millones de euros el déficit que tenía Andalucía en materia de financiación y que habló de una financiación especial para esta tierra y ahora que es ministra, "¿no entiende que Andalucía está absolutamente infrafinanciada". En su opinión, el Gobierno de Sánchez "no ha entendido la enorme voracidad que tiene el independentismo, que tiene hambre después de comer siempre".

"Lo que nos vamos a permitir por parte del Gobierno de Andalucía es un nuevo maltrato y un nuevo paso en la ruptura de ese principio de solidaridad interterritorial que tenemos que tener entre los españoles", ha dicho. Para Moreno, "no puede haber un cupo vasco y un cupo catalán y al resto de comunidades autónomas, en este caso, a la más poblada de España, dejarle, como ya llevamos, con 1.500 millones de euros anuales por problemas del modelo de financiación", al tiempo que ha denunciado que el Gobierno debe todavía a Andalucía 800 millones por las devoluciones a cuenta, esto es, "los impuestos que pagaron los andaluces en el año 2023". Ha insistido en que su Gobierno tratará de impedir una nueva "injusticia" con Andalucía: "Queremos justicia, solidaridad e igualdad".