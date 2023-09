Andalucía contará con un presupuesto "expansivo" en 2024 para "seguir creciendo a pesar de la sequía"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, ha asegurado que Andalucía contará con un presupuesto "expansivo" en 2024 para que la comunidad "siga creciendo por encima de la media a pesar de la sequía". Así se ha manifestado España este miércoles en Sevilla, durante una atención a medios previa a un encuentro con representantes de las principales entidades bancarias españolas.

La titular de Economía ha puesto de relieve que "no conocemos cuáles serán las entregas a cuenta que vamos a recibir en el año 2024 ni los objetivos de déficit a cumplir", apuntando que esa información "la hace llegar el Ejecutivo central para poder elaborar los presupuestos, pero al estar en funciones no se ha celebrado el correspondiente Consejo de Política Fiscal y Financiera". No obstante, España ha asegurado que "aunque hay comunidades autónomas que se están planteando prorrogar presupuestos, nosotros no", resaltando que, según los cálculos de los técnicos de la Consejería que dirige respecto a las entregas a cuenta "lo que vamos a recibir en 2024 es superior, como consecuencia de la liquidación de 2022, año en el que la inflación elevó la recaudación".

"Estamos preparando unos presupuestos expansivos. Quiero tranquilizar a los andaluces y trasladar que tendrán un presupuesto como se merece Andalucía", ha concluido.