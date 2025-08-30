El tiempo
Andalucía encara el último sábado de agosto por debajo de los 40 grados
Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado en Andalucía temperaturas en ascenso generalizado, salvo en el litoral malagueño, donde descenderán las máximas, sin que se llegue a los 40 grados en ninguna capital de provincia.
Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo oriental al anochecer, sin descartar nieblas.
Los vientos serán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados, disminuyendo a flojos variables en el litoral mediterráneo por la mañana.
