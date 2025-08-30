Acceso

Andalucía encara el último sábado de agosto por debajo de los 40 grados

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo

Manilva es el último pueblo de la provincia de Málaga, limita con Cádiz y cuenta con extensas playas, además de campos de golf
Temperaturas suaves en el litoral malagueñoARCHIVOLA RAZÓN
  • Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado en Andalucía temperaturas en ascenso generalizado, salvo en el litoral malagueño, donde descenderán las máximas, sin que se llegue a los 40 grados en ninguna capital de provincia.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo oriental al anochecer, sin descartar nieblas.

Los vientos serán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados, disminuyendo a flojos variables en el litoral mediterráneo por la mañana.

