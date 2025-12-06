Andalucía lidera la licitación de obra pública en los 10 primeros meses de este año

La Junta de Andalucía lidera la licitación de obra pública en los diez primeros meses de 2025, periodo en el que ha promovido actuaciones valoradas en más de 1.457 millones y ha experimentado un crecimiento por encima de la media nacional.

El Gobierno andaluz ha licitado entre enero y octubre de este año obra pública por valor de 1.457,2 millones, cifra que representa un 74,1 % más que el mismo período del año anterior, y casi el triple de lo que ha aumentado de media en el conjunto de las administraciones regionales (25,1%).

Este impulso inversor de la Junta ha permitido que la licitación de obra pública en los diez primeros meses del 2025 en Andalucía alcance la cifra más alta desde 2009 hasta situarse en 4.470,9 millones, un incremento del 56,5 % con respecto al mismo periodo de 2024.

Solo en octubre, la licitación oficial aprobada en Andalucía alcanzó los 429,3 millones, lo que supone un incremento del 36,5 % interanual, superior al crecimiento del conjunto de España (30 %), según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) analizados por la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía.

Atendiendo a la tipología de obra, destaca el crecimiento experimentado en Andalucía por la edificación, que registra un montante global de 1.998 millones y un crecimiento del 81,9 % respecto al mismo periodo acumulado de 2024.

Por su parte, la licitación de obra civil crece más del 40 % hasta los 2.462,4 millones de euros, mientras que en el conjunto de España el crecimiento ronda el 12,6 %

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha interpretado en un comunicado que estos datos evidencian el compromiso de la Junta por la mejora de las infraestructuras y el desarrollo territorial.

España ha incidido además en el "efecto multiplicador" de esta apuesta en otros sectores económicos, ya que la licitación pública conlleva creación de empleo y una mejora de la productividad y la competitividad.