La baja visibilidad por niebla afecta a casi una veintena de vuelos en Andalucía este sábado

Casi una veintena de vuelos programados para aterrizar en aeropuertos andaluces han tenido que ser desviados en la jornada de este sábado debido a las condiciones de baja visibilidad derivadas de la niebla. Así, se han visto afectados los aeropuertos de Sevilla, Federico García Lorca Granada-Jaén y el de Jerez (Cádiz).

Tal y como han informado fuentes de Aena a Europa Press, en el aeropuerto de Sevilla, trece vuelos con origen en Málaga, Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Bermago, Tenerife Sur, Ámsterdam, Birmingham, Edimburgo, Londres, Treviso, Trieste, Ibiza y Lisboa fueron desviados a otros aeropuertos, principalmente a Málaga-Costa del Sol. Otro vuelo previsto en Sevilla se desvió al aeropuerto de Faro (Portugal).

En Jerez de la Frontera, un vuelo procedente de Madrid tuvo que aterrizar en Málaga-Costa del Sol debido a la escasa visibilidad. Por su parte, el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén registró también problemas de visibilidad, provocando el desvío de tres vuelos que procedían de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona hacia Málaga-Costa del Sol.