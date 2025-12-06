¿Qué es el chemsex? Andalucía organiza unas jornadas para concienciar de los riesgos que supone

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad celebrará el próximo jueves, 11 de diciembre, una jornada formativa destinada a concienciar sobre los riesgos del chemsex.

Según ha informado este sábado la Junta de Andalucía en un comunicado, será la segunda convocatoria organizada en torno a este fenómeno, cuyo incremento ha generado preocupación entre profesionales y entidades sociales.

El encuentro podrá seguirse de manera presencial en la sede de la Consejería, en la avenida de Hytasa de Sevilla, o bien en modalidad 'online', previa inscripción. El objetivo es analizar el fenómeno desde una perspectiva multidisciplinar y ofrecer herramientas para la prevención y el abordaje de sus consecuencias.

El programa incorpora ponencias de especialistas como César Sotomayor, experto en salud, quien presentará datos sobre la incidencia del chemsex en Andalucía, y Sandra Pérez, especialista en el ámbito farmacéutico, que detallará los riesgos asociados y medidas de autocuidado desde el punto de vista farmacológico.

También participarán entidades de referencia como Adhara, que abordará el estigma y el aislamiento social; Apoyo Positivo, que profundizará en el acceso a la atención sanitaria y el acompañamiento integral; y Stop, que centrará su intervención en la vulnerabilidad emocional y las relaciones afectivo-sexuales.

El coordinador de Diversidad de la Junta, Francisco Obes, ha destacado la necesidad de visibilizar esta práctica y sus efectos. "La formación es el primer paso para la prevención, una herramienta indispensable para anticiparse a los efectos que el chemsex puede tener desde el punto de vista físico, psicológico y social", ha señalado.

La Consejería trabaja para dotar a estas jornadas de carácter periódico y homologable, de forma que su participación tenga validez como formación reglada y sea acreditable en el currículum profesional.

El chemsex es una práctica que combina el consumo de drogas con relaciones sexuales de alto riesgo.