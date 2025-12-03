Andalucía reclama al Gobierno la gestión de la energía

«Exigimos al Gobierno central que invierta lo que Andalucía necesita. Solo hay previsto un 11% de inversión por parte de Red Eléctrica, y no lo podemos aceptar. Si no lo van a hacer, que nos cedan la capacidad y los recursos y Andalucía se pondrá manos a la obra», señaló el presidente andaluz, Juanma Moreno. La Junta se rebela contra el embudo energético. El Parlamento aprobó en septiembre una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno a la actualización inmediata de la Planificación Estatal de la Red de Transporte, incorporando las necesidades reales de Andalucía, con calendario vinculante de obras e hitos semestrales de seguimiento público y por el que se mejore la proporción de nudos andaluces saturados, multiplicando por diez la capacidad de acceso habilitada para nueva demanda en la región, así como la reducción de plazos en los tiempos medios de conexión. Posteriormente, empresarios y administración hicieron frente común contra la falta de infraestructuras de la red eléctrica que lastra inversiones. El Gobierno sólo acepta el 23% de la planificación eléctrica de la comunidad, lo que lastra la potencia, nunca mejor dicho, de la comunidad. El 52% de las inversiones se arrastran de la planificación vigente.

Según defendió Moreno, tanto los sectores productivos tradicionales como los emergentes están siendo protagonistas de la transformación de Andalucía: «Un impulso que ha llevado a la comunidad a crecer más que España y la UE, que lidera el número de empresas en la Seguridad Social (252.800 en octubre), que atrae más inversión extranjera que nunca o que está llevando los índices de exportaciones por encima de sus mejores cotas». El presidente de la Junta destacó el protagonismo que ha adquirido la comunidad autónoma en el ámbito industrial apoyada en dos pilares, su potencial tanto renovable como digital, hasta el punto de verla capacitada para «dibujar la historia de la industria en España» y convertirse en «el gran ‘hub’ de referencia del sector del sur de Europa». Moreno inauguró en Sevilla el I Congreso de la Nueva Industria en el Sur de Europa, un encuentro que se concibe con carácter bianual en el que participan decenas de empresas, expertos y profesionales del ámbito industrial, y cuya primera edición se ha celebrado en la capital andaluza. Un congreso que, destacó el presidente, corrobora y acrecienta el papel que viene ganando Andalucía como actor clave en el proceso de transformación industrial en el que está inmersa Europa, bajo la premisa de implementar un nuevo modelo más verde apoyado en la transformación digital. Dos ámbitos en los que la comunidad viene registrando un desarrollo y un liderazgo muy relevantes en los últimos años. «Llegar hasta ahí, así como convencer y convencernos de nuestras capacidades e influencia, ha implicado un cambio de mentalidad de los andaluces. Andalucía tenía que verse a sí misma como una pieza clave del motor económico de España y decidirse a aprovechar las oportunidades y los recursos propios para generar un cambio de perfil económico y un cambio en la percepción exterior de nuestra tierra. Y los andaluces y su sector productivo lo han hecho», indicó el presidente, que apuntó a factores como la estabilidad política y presupuestaria, la competitividad fiscal o iniciativas como la Unidad Aceleradora de Proyectos como elementos diferenciadores para atraer inversión y grandes proyectos.

Entre todos ellos, uno que destaca especialmente como resorte para el sector industrial andaluz: la apuesta por las energías limpias. «El 70% de la potencia total para la generación de electricidad en Andalucía procede de fuentes limpias. Somos la primera comunidad en generación renovable (a junio 2025), y hemos crecido en potencia de generación eléctrica renovable un 164% en estos últimos años. Al calor de esta apuesta energética, Andalucía se afianza como un hub industrial de referencia y un polo de atracción de inversiones», dijo.

El sector industrial andaluz ocupa a 333.000 personas, 35.400 más que antes de 2019, y en él han ido ganando peso ámbitos como el de Defensa o el aeroespacial.