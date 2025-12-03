Un ciclo para reflexionar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta, celebra los días 3 y 4 de diciembre el sexto capítulo del ciclo internacional 'Pensamiento sur(b)terráneo. Lo popular desde el sur, del revés y boca abajo', comisariado por Pedro G. Romero y el colectivo BNV Producciones, que se presenta como "punto de partida hacia una mirada renovada sobre lo popular, lo subterráneo y lo periférico"

Según ha detallado la Junta en una nota, estas jornadas, bajo el título 'El sexo de los ángeles', explorarán las relaciones entre cuerpo, género e identidad proponiendo una reflexión "crítica" sobre las diferentes formas de entender la sexualidad y la subjetividad en el presente. Las sesiones incluyen charlas, una conferencia a cargo del filósofo y escritor Paul B. Preciado, una proyección y una performance.

Asimismo, el nuevo capítulo del ciclo dará comienzo el día 3 de diciembre a las 18,00 horas con la conversación entre Belén González Paredes y Laura Macaya, titulada 'De la ficción identitaria a la narrativa de la transformación'. Este coloquio propone pensar el feminismo desde su potencial como "elemento transformador, con una visión crítica y emancipadora frente a la deriva identitaria y moralizante de nuestros días", han señalado los comisarios.

En este sentido, González abordará sobre la necesidad de comprender el feminismo de una manera "abierta" que desborda las categorías tradicionales de sexo y género para orientarse hacia objetivos políticos comunes. Por su parte, Macaya analizará cómo la figura de la víctima se ha consolidado en la actualidad como un sujeto político central y cómo esto influye en la creación de sensibilidades. Su planteamiento propondrá la acción comunitaria frente a los enfoques centrados en la gestión individual del daño.

Además, el mismo día, a las 19,00 horas se proyectará 'Las noches salvajes' (1992), de Cyril Collard, una película basada en la novela semiautobiográfica del propio director, que muestra la vida de Jean, aspirante a cineasta seropositivo que mantiene relaciones paralelas con Laura (actriz) y Samy (jugador de rugby). Premiada con cuatro César, es considerada un "testimonio fundamental sobre deseo, identidad, enfermedad y afectividad en la Europa de los años noventa".

Por otro lado, el jueves 4 de diciembre a las 18,00 horas tendrá lugar la conferencia 'Más de dos sexos' a cargo del filósofo y pensador Paul B. Preciado. En su intervención, Preciado parte de su experiencia vital trazando un recorrido por las transformaciones culturales, políticas y científicas que han redefinido las nociones de cuerpo. Reconocido escritor, su obra se han convertido en una "referencia para las contraculturas queer, transfeministas y no binarias contemporáneas".

En esta línea, a las 19,00 horas tendrá lugar la performance 'Canto dorado' de Élan d'Orphium. Su trabajo plantea relecturas de género en sentido amplio a través de una interpretación confabuladora de escuchas, gestos y observaciones con especies de otros reinos.

Estas nuevas sesiones de pensamiento reafirman el compromiso del CAAC con la creación y la innovación artística, así como su apuesta por posicionar y reforzar el sur y su cultura contemporánea en el contexto global, "perfilándose como un hito en la programación cultural contemporánea".

Organizadas por el CAAC y comisariadas por Pedro G. Romero junto con el colectivo BNV, estas jornadas de pensamiento han supuesto un "punto de partida hacia una mirada renovada sobre lo popular, lo subterráneo y lo periférico". Estas jornadas en torno a la creatividad, se articulan como un encuentro de proyección internacional que reunirá a grandes figuras del pensamiento, el arte y la creación contemporánea.

"Lo que proponemos en diversos ciclos de conferencias, acciones y películas es aproximarnos a esas nociones múltiples de lo popular y a los muchos grupos subalternos --marcados por la clase, el género o la raza-- que han construido esa imaginación que seguimos llamando popular. Saberes que sabemos que existen, que escuchamos en las barras de los bares", han comentado los comisarios.

En cada capítulo pensadores y artistas proponen al público una reflexión en la que lo local y lo global se unen, creando nuevos espacios de referencia en el panorama artístico y cultural internacional.