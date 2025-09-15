Moreno acusa a Sánchez de invadir sus competencias

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este lunes, tras el anuncio del domingo de Pedro Sánchez sobre la retirada de pisos turísticos detectados como ilegales, que esa medida invadiría competencias autonómicas y no ha descartado emprender acciones legales.

En declaraciones antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid, Moreno ha advertido de que el Estado "no tiene competencia, lo único que puede hacer es obligar a que no se publiquen en ciertos portales", pero que después, los arrendadores podrían volver a poner en circulación esos pisos y mantener la ilegalidad o falta de transparencia del alquiler.

Y, por ello, ha avanzado que están estudiando si emprender acciones legales ante esa supuesta invasión de competencias.

Solo en Andalucía, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se han notificado 16.740 pisos turísticos ilegales a las plataformas digitales, instándoles a que retiren los anuncios digitales de estos alojamientos.

"Creo que hay mucho fuego de artificio en la política de vivienda del señor Sánchez y poca realidad", ha censurado el presidente de la Junta, quien ha criticado también que haya hecho el anuncio visitando unas obras en las que el Estado "no pone un céntimo de euro".

Moreno ha indicado que el problema de la vivienda "no se puede solucionar con la pura intervención", tal y como cree que ha demostrado el Ejecutivo estatal.

Ha ensalzado, a renglón seguido, la nueva normativa andaluza en materia de vivienda que ha presentado su gobierno la semana pasada, en la que han buscado "un entendimiento" con el sector, las organizaciones de distinta índole y los usuarios, la cual "puede generar soluciones a un problema tan complejo".

"Desde luego, la vivienda espero que no la volvamos a utilizar como un instrumento político, y espero que lo que hagamos sea buscarle solución a un problema que están padeciendo los jóvenes y las familias vulnerables, especialmente", ha concluido el presidente andaluz.