Antonio Sanz agradece la importante vocación de servicio de los medios locales

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que los Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local, organizados por la Dirección General de Comunicación Social adscrita a la Consejería que él dirige, se han consolidado en el panorama audiovisual como unos galardones que, viendo la calidad de los trabajos premiados, “podemos afirmar sin ninguna duda que están en un gran estado de forma, al igual que lo está el sector audiovisual andaluz”.

Así lo ha asegurado durante el acto de entrega de la XII edición, que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo y donde ha estado acompañado por el viceconsejero, Tomás Burgos, y la directora general de Comunicación Social, Marta Olea.

Antonio Sanz ha indicado que estos premios quieren destacar “a partes iguales vuestra vocación de servicio y todo el talento que demostráis en vuestros trabajos, una labor que es la más cercana al ciudadano, la que más pegada está al terreno” al tiempo que ha felicitado ha felicitado a los galardonados: PTV, Canal TV Villamanrique, Radio Sintonía Puente Genil, Onda Mencía Radio, El Pespunte y Canal Málaga RTV.

El consejero ha agradecido la labor de “los que os dedicáis y apostáis por la comunicación audiovisual local, que es la más cercana al ciudadano”, especialmente en estos días tras la DANA “una tragedia que nos ha enseñado la importancia del periodismo desde el terreno, no desde grandes platós ni grandes redacciones, algo de lo que saben mucho las radios y televisiones locales que hoy reconocemos”.

Los premiados

En la modalidad de Programa o serie de programas de información emitidos en Televisión Local, el jurado ha premiado al programa Especial apagón eléctrico, emitido en PTV Almería, PTV Córdoba, PTV Granada, PTV Linares, PTV Málaga y PTV Sevilla. Este trabajo ha sido premiado por su exhaustivo tratamiento realizado de un asunto de actualidad con enorme calado social, enfocándolo con frescura y sin sensacionalismos, con una amplia cobertura que aborda los distintos sectores afectados por dicho apagón, que afectó a toda la península ibérica y a Portugal el día 28 de abril de 2025.

En la modalidad de Programa o serie de programas de información emitidos en Radio Local, ha sido galardonado el programa Verano seguro de la Asociación Pro Radio Difusora Cultural de Puente Genil, difundido a través de Radio Sintonía Puente Genil, como ejemplo de periodismo de proximidad que conecta con sus vecinos aportándoles una información de servicio público rigurosa, divulgativa y útil, a través de piezas ágiles y amenas, concienciando sobre un asunto que requiere ser afrontado de manera didáctica. Así, las piezas se pueden consultar y descargar en plataformas de audio online, lo que facilita su difusión a través de las redes sociales.

En la modalidad de Programa o serie de programas de entretenimiento emitido en Televisión Local, ha sido premiado el programa Esencia del Rocío: Villamanrique y Aznalcázar de Mª Ángeles Ávila León (Grupo de Trabajo), emitido en Canal TV Villamanrique, valorándose su estupenda factura técnica en la que resalta la calidad y originalidad de sus encuadres y un acompañamiento musical cuidadosamente elegido, dando voz a los ciudadanos implicados en esta gran celebración de carácter popular y religiosa como es El Rocío, con una sensibilidad y un ritmo que consigue captar la atención desde el primer minuto incluso a un espectador profano.

En la modalidad de Programa o serie de programas de entretenimiento emitido en Radio Local, ha sido distinguido el programa Un cuento para la Navidad del Ayuntamiento de Doña Mencía, emitido en Onda Mencía Radio, realzando un género, el radioteatro, a través de una participación coral que involucra a todas las generaciones de un pueblo, y resultando en una adaptación salerosa a la Subbética de un cuento clásico. El jurado reconoce el esfuerzo de coordinación y montaje, así como la nutrida participación social de un municipio que le confiere una voz propia a un relato universal.

En la modalidad de Información local y de proximidad en formato Web, ha sido premiado el diario digital El Pespunte, por su capacidad de vertebrar el territorio de esta web informativa que, concebida por jóvenes profesionales comprometidos con el periodismo de actualidad, ha crecido hasta dar cobertura a la provincia de Sevilla. Así, han logrado despertar el interés de un gran número de usuarios que consultan a diario la web en búsqueda de información actualizada y de proximidad sobre lo que acontece en los municipios de Sevilla.

Por último, en la modalidad de Trayectoria informativa local y de proximidad, ha sido galardonado el Canal Málaga RTV con motivo de su 20º aniversario, conservando con celo la esencia del servicio público que atesora desde sus inicios; y creciendo, de manera continuada, en alcance, cobertura e impacto, mediante una programación amplia, variada y enriquecida desde el celo por la actualidad local combinado con una visión global.