Los andaluces tienen un nivel bajo de inglés respecto al resto de España

Los andaluces tienen un nivel de inglés medio, con un índice de 526, si bien está entre los más bajos de España por delante de Extremadura y Castilla la Mancha, según el ránking mundial EF EPI 2025 que señala que España ocupa el puesto 36 de 123 países, por debajo de Portugal, Rumanía o Bélgica y a la altura de Ghana.

Los españoles se estancan en su nivel de inglés, que es moderado, y solo progresa en el grupo de edad de los jóvenes de entre 26 y 30 años.

Según este informe al que ha tenido acceso EFE, el dominio del inglés se sitúa entre el B1 y el B2, y aunque España ha mejorado su puntuación respecto a 2024, el progreso ha sido de dos puntos.

El ránking EF EPI, elaborado por Education First (EF) y que se basa en datos de 2,2 millones de personas que realizaron el EF SET en 2024, sitúa a España en los 540 puntos y señala que mientras la lectura es la habilidad más fuerte, seguida de la comprensión lectora y la lectura, la expresión oral es la destreza con nivel más bajo.

El grupo de edad con la mejor puntuación media es el de 26 a 30 años (575 puntos), muy por encima de los jóvenes de entre 18 y 25 años, que aún no recuperan el nivel previo a la pandemia.

No obstante, este estancamiento en el nivel de inglés está en línea con el promedio europeo y solo Francia, Alemania y Polonia registraron avances importantes respecto al año anterior.

Galicia, La Rioja y Madrid, a la cabeza

Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, Asturias, País Vasco y Cantabria son las comunidades con mayor nivel de inglés, dentro de la banda de dominio 'alto' (superior a los 550 puntos), mientras que el resto de regiones están en un nivel 'medio', entre ellas Andalucía, con 526 puntos, y Castilla La Mancha registra la peor puntuación (509 puntos).

No obstante, desde el 2011 el nivel de inglés de los españoles ha ido aumentado desde un nivel 'bajo' hasta el 'medio', aunque en los últimos años diez años se ha estancado sobre todo en el grupo de edad de entre 21 y 30 años.

De hecho los jóvenes de entre 18 y 20 años han empeorado este idioma y han pasado de un nivel 'alto' en 2015 a un nivel 'medio' en 2025.

Son los españoles de más de 31 años los que han evolucionado mejor, desde niveles bajos hasta medios y altos