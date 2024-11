El PP ataca a Teresa Ribera, mantiene su "no" y redobla sus críticas: "Desde un punto de vista humanitario no tiene un pase"

La declaración de Víctor de Aldama refuerza el veto del PP a Teresa Ribera para formar parte de la Comisión Europea. La europarlamentaria popular Carmen Crespo ha atacado hoy con dureza a la futura vicepresidenta al asegurar que "protagoniza la peor estampa de una comisaria española". Pese al supuesto consenso alcanzado en Bruselas, la exconsejera de la Junta de Andalucía, que habla en nombre del PP español, avanzó que "no van a apoyar" a la socialista el próximo miércoles en Estrasburgo, cuando se producirá oficialmente la votación. "Queremos unas políticas diferentes sin Teresa Ribera", sentenció.

"No podemos aceptar a una comisaria que su política es contraria a los intereses de lucha contra el cambio climático", porque, a su juicio, defender al sector agrario también forma parte de una estrategia de lucha integral contra el cambio climático. Además, señala que "hay científicos detrás que lo avalan y a los que no escucha...". En este sentido, ha puesto como ejemplo que Ribera "no permite la restauración de cauces".

"Quiero decir que debe renunciar y Pedro Sánchez debe poner un candidato nuevo. No es solo que se quitó de en medio de la DANA durante más de doce días, yéndose a preparar una audiencia. Desde un punto de vista humanitario no tiene un pase, pero además desde un punto de vista técnico, es la vicepresidenta de un Gobierno y responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar", que también tienen responsabilidad en la tragedia.

Crespo ha sugerido además que tras las declaraciones de Aldama, que "tocan de lleno a todo el Gobierno y también a la señora Ribera" no le interesa a la Comisión Europea que sea ella quien ocupe el cargo. "Si hay una imputación, debe dimitir. Es el momento de dar marcha atrás y poner otro candidato español que lo decida el Gobierno pero que sea bueno para los intereses de España y de toda Europa", añadió.

"Yo hablo por el PP español. Y no vamos a apoyar a la señora Ribera. Tenemos unos principios y los llevamos hasta el final. Es verdad que somos solo 22, pero esta semana ha sabido todo el mundo lo que esta mujer representa. Entiendo las prisas y que Sánchez no la quiere retirar, pero se equivoca y lo hace la Comisión, porque no es la idónea", concluyó.

La cruzada contra Ribera se mantiene y todo apunta que el PP español seguirá presionándola independientemente de que sea asuma el cargo en el Gobierno europeo de Von der Leyen.